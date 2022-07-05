Kurban Bayramı öncesi kiralık araçlarda talep patlaması

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kiralık araçlara talep arttı. Artan talep fiyat artışlarını da beraberinde getirdi.

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  • 05.07.2022 14:08
  • Güncelleme: 05.07.2022 17:49
Kurban Bayramı öncesi kiralık araçlarda talep patlaması
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Kurban Bayramı öncesi araç kiralama sektörü hareketlendi. Otomobil fiyatlarının pahalı olması vatandaşları bayram öncesi kiralık araçlara yöneltti. Kiralık araçlara artan talep fiyatların da artmasına neden oldu. Normal bir günde 300 lira civarında kiralanan araçların fiyatı 500 liralara kadar çıktı. Araç kiralama firmaları bayram öncesi son stokları tükettiklerini, bundan sonraki talepleri karşılayamayacaklarını söyledi.

Bayram tatili öncesi sektörde hareketlilik oluştuğunu aktaran araç kiralama firmasının yetkilisi Erhan Tilev, ’’Yurt dışından gelenler ve otomobili olmayanlar bayram öncesi yoğun talep gösteriyor. Otomobil fiyatları pahalı olduğu için de kiralık araçlar tercih ediliyor" dedi.

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Fiyatların 500 liradan başladığını, aracın modeline göre arttığını bildiren Tilev, "Geçen yıl 10 günlük 3 bin 500 lira olan kiralık araç fiyatı bugün 10 bin liralara kadar çıktı. Vatandaşlar, araç kiralarken sorun yaşamamak için kurumsal firmaları tercih etsinler. Bayram öncesi araç bulmak zorlaştığı için öncesinde rezervasyon yaptırmaları gerekiyor’’ dedi.

İHA

Editör
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