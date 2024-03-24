Mercek-14 operasyonlarında 852 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mercek-14 operasyonların toplamda 852 silahın ele geçirildiğini ve 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Mercek-14 operasyonlarında 852 silah ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mercek-14 operasyonların toplamda 852 silahın ele geçirildiğini ve 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ruhsatsız silah temin edenlere ile silah kaçakçılarıyla mücadele edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

“63 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden ‘Mercek-14’ operasyonlarında; 644 ruhsatsız tabanca, 56 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 12 uzun namlulu tüfek, 140 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 852 silah ele geçirildi, 966 şüpheli hakkında işlem yapıldı.”