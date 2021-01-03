Depremde ağır hasar almıştı, yeniden yapılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ortaköy Mahallesine 16 Derslikli İlköğretim Okulu yapımına bu sabah ilk kazmanın vurulmasıyla başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeniden yapılacak olan okulu çok kısa bir süre için tamamlanarak Ortaköylü çocuklarımızın eğitimine sunulacak.

Bu sabah temel atma törenine İlçe Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, İlçe Müftü İsa Sağlam, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve Ortaköy Mahalle Muhtarı Ferhan Gülan katıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 13:15