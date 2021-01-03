Depremde ağır hasar almıştı, yeniden yapılıyor

25 Eylül 2019 tarihinde Silivri'de gerçekleşen deprem sonrası ağır hasar aldığı tespit edilerek yıkılıp yeniden yapılmasına karar kılınan Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu yeniden yapılıyor.

Depremde ağır hasar almıştı, yeniden yapılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ortaköy Mahallesine 16 Derslikli İlköğretim Okulu yapımına bu sabah ilk kazmanın vurulmasıyla başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeniden yapılacak olan okulu çok kısa bir süre için tamamlanarak Ortaköylü çocuklarımızın eğitimine sunulacak.

Bu sabah temel atma törenine İlçe Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, İlçe Müftü İsa Sağlam, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve Ortaköy Mahalle Muhtarı Ferhan Gülan katıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 13:15
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