(Özel) İstanbul'da akıl almaz hırsızlık kamerada: Kancadaki 15 kilogramlık karkas eti çaldılar

Kağıthane’de 7 kişilik kadın hırsızlık çetesi, işyeri sahibinin üst katta müşteriyle ilgilenmesi fırsat bilerek kancada takılı olan 15 kilogramlık karkas kuzu eti çaldı. İlginç hırsızlık anları kameralara yansırken, iş yeri sahibi motosikletle yakaladığı hırsızlardan eti geri aldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde yolda yürüyen 7 kişilik kadın hırsızlık çetesi, bir kesimhanenin önüne geldi. İçeride kimsenin olmadığı fırsat bilen kadınlar, hep birlikte içeriye girerek kancada takılı olan 2 bin 500 lira değerindeki yaklaşık 15 kilogramlık karkas kuzu eti çaldı.

Kancada asılı 15 kilogramlık karkas kuzu eti çaldılar

Kadınlar iş yerinden çıkarak uzaklaşırken üst katta müşterisiyle ilgilenen iş yeri sahibi Harun Kaya, durumu hemen fark etti. Çalışanıyla birlikte motosiklete atlayarak karınların peşinden gitti. Kısa sürede şahısları hırsızları yakalayan Kaya, tartışması sonrası kadının elindeki karkas kuzu eti almayı başardı. Yaşananlar güvenlik kameralarına anbean yansırken, hırsızlık çetesi ardından kayıplara karıştı. Kaya’nın olayla ilgili emniyete şikayette bulunmadığı öğrenildi.

“Böyle bir olay duymadık, ilk defa bizim başımıza geldi”

Olayla ilgili konuşan Harun Kaya, “Bizim arkadaş yukarıda müşteriyle ilgilendiği esnada o kadınlar gelmiş. Kimsenin burada olmamasını fırsat bilerek kancadaki karkas eti kucaklayarak gidiyorlar. Ondan sonra bir şekilde haberimiz oldu, peşine takıldık ve eti aldık. Ancak bu tür olaylar bizi de derinden üzdü. Sürekli tedirginlik içerisindeyiz. Eti aldığımız için şikayetçi olmadık ama yüzeysel olarak uyarıda bulunduk. Umarım bir daha olmaz. Yani değeri ortalama 2 bin 500 lira civarındaydı. Zaten müşteri için hazırlanmış bir karkas etti. Burada daha önce böyle bir olay duymadık, başımıza da gelmedi ama bazı yerlerde olduğuna dair kulağımıza duyumlar geldi. İlk defa bizim başımıza geldi” dedi.