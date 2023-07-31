Plajda hayat nöbeti

Kocaeli’nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan mavi bayraklı plajları yerli ve yabancı turistlerle dolarken, cankurtaranlar ise bir an olsun gözünü kırpmıyor. Vatandaşlar deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken, cankurtaranlar ise kıyıda hayat nöbeti tutuyor. Kurallara uyan kadar, uymayan vatandaşların da olduğunu söyleyen cankurtaran, "Bazen bize kafa tutanlarda oluyor ama akıntıya düştükleri zaman onları kurtarıp kıyıya getirdiğimizde bize teşekkür ediyor, hatta özür diliyorlar" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), sivil toplum örgütleri ile birlikte yürüttüğü projeyle vatandaşları boğulmaktan kurtarıyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli sahillerinde başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti, 2008 yılına kadar bir bölgede hafta sonları gerçekleştirilirken, 2009 yılı itibariyle haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı. KOSKEM ekipleri son bir yıl içinde bin 198 kişiyi, 2005 yılından bugüne kadar ise 14 bin 337 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

KOSKEM, başta Kandıra olmak üzere bu sezon 3 ilçede, 13 ayrı bölgede haftanın 7 günü 270 kişilik cankurtaranla görev yapıyor. Ekipler; Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli Defne sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında mesai harcıyor.

Cankurtaran olmadan önce zorlu eğitimden geçiliyor

Mavi bayrak kriterleri ve TSSF’nin standartlarına uygun olarak Kocaeli sahillerinde görev alacak tüm personele, profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitimi veriliyor. Cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personeller ile gönüllülere bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri aldırılıyor. 2023 sezonu boyunca sahillerde 32 Kocaeli itfaiyesi, 25 gönüllü itfaiyeci, 36 AKUT, 10 DK9, 25 Uluslararası Arama Kurtarma, 15 Kocaeli Arama Kurtarma, 7 Kılavuz, 10 Kocaeli Yüzme Kulübü, 20 Mahalle Afet Gönüllüleri, 12 Mercan Yüzme Sporları Kulübü, 55 SAR Arama Kurtarma, 23 Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Kulübü olmak üzere toplamda 270 personel görev başında.

Bir haftada 138 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Bir haftada Cebeci’den 44, Kovanağzı’ndan 10, Kumcağız’dan 36, Miço’dan 4, Kerpe’den 11, Seyrek’ten 4, Bağırganlı’dan 12, Karamürsel’den 7, Bayramoğlu’ndan 6, Darıca’dan 4 olmak üzere toplam 138 vatandaş boğulmaktan kurtarıldı.

"14 bin 337 kişinin hayatı kurtarıldı"

2005 yılından bu yana cankurtaranların görev başında olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "KOSKEM, sivil toplum örgütlerimizin birlikteliğinde Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ile birlikte çalışmalar yürütüyor ve bu güne kadar 14 bin 337 kişinin hayatı kurtarıldı" dedi.

"Bazen bize kafa tutanlar oluyor"

Mesleğe 2005 yılında başladığını söyleyen cankurtaran Selçuk Dilmen, "İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapıyorum. 17 yıldır KOSKEM’de aktif olarak görev yapıyorum. Her ne kadar vatandaşlara, ’Deniz bugün dalgalı ayağınızı yerden kesmeyin, şu bölgelerde yüzün’ desek de buna uymayan vatandaşlarımız da oluyor. Bazen bize kafa tutanlarda oluyor ama akıntıya düştükleri zaman onları kurtarıp kıyıya getirdiğimizde bize teşekkür ediyor, hatta özür diliyorlar. Her ne kadar uyarsak da bazı arkadaşlar dik kafalı oluyor. ‘Buraya geldim masraf ettim, beni kimse engelleyemez’ diyenler de oluyor" diye konuştu.

"Vatandaşlar bayrakların anlamı konusunda şuursuz"

Vatandaşların bazı konularda şuursuz olduğunu ifade eden Dilmen, "Vatandaşlarımız şu konuda şuursuz, bayraklarının anlamlarının bilmiyor. Şu an mevcut olarak kulemizde bulunan bayrak sarı kırmızı. Sarı kırmızı bayrağının anlamı, cankurtaran görevde, denize girmek güvenli. Eğer sarı kırmızının altında tek sarı bayrak asılırsa can kurtaran görevde, denize girmek biraz riskli. Kulelerde sadece kırmızı renkler varsa cankurtaran yok, denize girmek riskli demektir" şeklinde konuştu.

"Mesai bitse bile ekiplerimizi hazır bulunduruyoruz"

Çalışma saatleri konusunda bilgi veren Dilmen, "Mesaimiz saat 10.00’da başlıyor, 18.00’de bitiyor. Pazar günü ise 09.00-18.00 saatleri arasında çalışıyoruz. Mesai bittiğinde, ’Her şey bitti’ demiyoruz, hazır ekip tutuyoruz. Ekiplerimiz gerek jetski ile karada hazır oluyor. Kötü hava şartlarında vatandaşlarımız özellikle cankurtaranların dediklerini dikkate alsın. Karadeniz akıntılı bir deniz olduğu için yüzme bilen biri bile akıntıya kapılabiliyor" şeklinde konuştu.

"Projenin başarısı kurtarma sayılarından da ortaya çıkıyor"

Gönüllü Cankurtaran Umut Yoldadurmaz, "Diğer paydaşlarımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı önderliğinde boğulma vakalarına müdahale ediyoruz. Gönüllü ekip olarak hafta sonu projeye dahil oluyoruz ama destek istenildiğinde hafta içi de çalışmalar katılıyoruz. Bu kadar gönüllü ve farklı kurumun katılımıyla yapılan projenin örneği yok. Projenin başarısı kurtarma sayılarından da ortaya çıkıyor" dedi.

"Hepimiz üniversite öğrencileriyiz"

KOSKEM’e destek olduklarını vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Kulübü üyesi gönüllü cankurtaran Gökçe Naz Çakır ise "KOSKEM’e destek olmak amacıyla Kumcağız Plajında istasyon açıyoruz. Sahilin belirli kısımlarının sorumluluğunu alıyoruz. Hepimiz üniversite öğrencileriyiz. Aramızda hemşireler, mimar, mühendis, psikologlar var. Hepimiz tek paydada buluşturan gönüllülük. İşimizi severek profesyonel şekilde yapıyoruz" diye konuştu.

"Gönüllü cankurtaranlarımızın hepsi özellikle özel hayatından feragat edip geliyor"

4 yıldır gönüllü cankurtaranlık yapan Ferdi Mintemur da, "Gönüllü kurtarma faaliyetim AKUT ile başladı. AKUT’un KOSKEM ile birlikte yürüttüğü bir faaliyetti. Yaklaşık 4 yıl önce AKUT ile tanıştım. Bu sayede 4 yıldır Kumcağız Sahilindeyim. Hafta sonu 2 gün boyunca sabah gelerek istasyonumuzu kuruyoruz. Denize girip su seviyesini, akıntıyı kontrol ediyoruz. Akıntının gidişatına, derinliğe göre vatandaşlarımızı uyarıyoruz, tehlike anında müdahale ediyoruz. Gönüllü cankurtaranlarımızın hepsi özellikle özel hayatından feragat edip geliyor. Eve gidip kafamızı yastığa koyduğumuzda çok huzurlu hissediyoruz" şeklinde konuştu.