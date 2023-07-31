Amcasının oğlunu bıçakla yaraladı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu kuzenler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu kuzenler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Olay saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Artezyen Sokakta meydana geldi. Halid Kenakeriye(33) ile Muhammed Salih Halak(28) arasında alacak verecek nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Halit, amcasının oğlu Muhammed’i karnından bıçakla yaraladı. Polis otosuyla Acil servise getirilerek tedavi altına alındı. İlk tedavinin ardından yaralı, ameliyata alındı. Kaçan Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.