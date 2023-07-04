Pursaklar'dan personelle bayramlaşma mesaisi

Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 9 günlük bayram tatilinin ardından belediye binasındaki birim müdürlükleriyle ve şantiyelerde çalışan personelleri, ziyaret ederek tek tek bayramlaştı.

“Bayramın ardından Pursaklar’a hizmet etmek üzere yoğun bir program bizi bekliyor”

Çalışma arkadaşları ile selamlaşarak, geçmiş bayramlarını tebrik eden Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Her bayram sonrası geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma programımızı belediye hizmet binamızda ve şantiyelerimizde gerçekleştirdik. Bayramın ardından Pursaklar’a hizmet etmek üzere yoğun bir program bizi bekliyor. Şimdiden özverili çalışmalarınızla yoğun tempoda göstereceğiniz mesailerinizde kolaylıklar diliyorum. Sağlık içerisinde, huzur içerisinde ailenizle ve sevdiklerinizle nice bayramlara ulaşmanızı temenni ediyorum’’ dedi.

Çalışanlarla bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapılacak daha çok işin olduğunu, aynı azim ve kararlılıkla Pursaklar için ter dökmeye devam edeceklerini belirtti.

Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve tüm personel ile teker teker bayramlaşan Ertuğrul Başkan, bayramlaşma merasiminin ardından günün anısına çalışma arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.