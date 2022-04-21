Rizeliler, MHP'nin iftarında bir araya geldiler

Silivri Rizeliler Derneği yönetim ve üyeleri Sinan Abdullah Azder Başkanlığında MHP İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftara katıldı.

MHP İl Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında Birol Gür ve Rize İl Başkanı İhsan Alkan, Rize Dernek ve Vakıflarının temsilcileri ve Rizelilerle bir araya geldiler.

Üsküdar Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen iftara Silivrili Rizeliler de Dernek Başkanları Sinan Abdullah Azder Başkanlığında katılım gösterdiler.