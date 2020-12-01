Adana Demirsporlu futbolcu Anıl Karaer, Ankara Keçiörengücü maçındaki hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Adana Demirsporlu futbolcu Anıl Karaer, Ankara Keçiörengücü maçındaki hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Adana Demirsporlu futbolcu Anıl Karaer, Ankara Keçiörengücü maçındaki hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
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