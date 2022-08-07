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Sahilde iki grup arasında kavga: 1 yaralı

Silivri'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anı çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sahilde iki grup arasında kavga: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Olay, dün gece Silivri sahilinde meydana geldi. Gece geç saatlerde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bir anda büyüyerek karşılıklı küfürleşme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlardan biri aldığı yumruk darbesiyle yere düşerken bir başka şahıs da yerde yatan şahsın kafasına sandalye fırlattı. Kavga çevredekiler tarafından yatıştırılmaya çalışıldı. Yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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