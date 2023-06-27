Şahin, Ne kolay grup ne kolay maç var

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele edecek Silivrispor’da Futbol Şube Sorumlusu Halil Şahin oldukça net konuştu ve ‘Çok zor bir gruba düştük” dedi. Şahin yaptığı açıklamasında; “Haritadaki tüm il takımlarını aynı grupta toplamışlar gibi. Bu sezon gitmeyeceğimiz il ayak basmayacağımız stat kalmayacak Türkiye genelinde. Çok zor bir gruba düştük bu grupta nefes almak bile zor görünüyor. Ne kolay bir maç olacak ne de kolay seyahatler işimiz zor ve bu zor işi kolaya çevirmekle yükümlüyüz” dedi.