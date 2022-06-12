SAK Ekipleri 65 ihbara müdahale etti

Yapılan müdahale ve çalışmalarla ilgili olarak Silivri Belediyesinden yapılan açıklamada “İlçemizde sabah saatlerinde meydana gelen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezimize 65 ihbar ulaşmıştır. Araçta mahsur kalma, ağaç devrilmesi, bodrum katı su basması ve su taşkınları olmak üzere söz konusu ihbarlara ivedilikle müdahale edilmiştir. Ekiplerimiz tarafından cadde ve sokaklarda bulunan yağmur suyu ızgara temizlikleri düzenli olarak devam etmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışların bugün de devam edeceğine yönelik uyarılarını dikkate almanızı rica ederiz.” İfadelerine yer verildi.