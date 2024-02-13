Samsun'da fırsat, 314 arsa satılacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı; Samsun’da 314 muhtelif arsayı 23 Şubat 2024 tarihinde saat 10.30’da açık artırma ile satacak.

Samsun’un, 19 Mayıs, Alaçam, Atakum, Bafra, Havza ve Tekkeköy ilçelerinde satışa sunulan 314 muhtelif arsa evini yapmak isteyen, iş yerine uygun arsa arayanlar için oldukça cazip şartlarda satılacak. Alıcılar arsalara yüzde 25’i peşin, 24 ay vadeyle sahip olabilecek. Ayrıca peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Açık artırma, Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar 1 iş günü öncesinde sonlanacak.

Satışa çıkan arsalarla ilgili vatandaşlar, detaylı bilgiye www.emlakmuzayede.com.tr veya 0212 608 15 00 ve 0312 410 76 75’den ulaşabilecek.

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler katılım teminatı olarak toplantı öncesinde Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’in Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR81 0001 2009 8780 0010 2612 24) no.lu TL hesabına talip oldukları her taşınmaz için; Katılım teminatları belirtilen hesaplara EFT veya havale yöntemi ile ödenecek.