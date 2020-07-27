Çamaşır Makinesinde Elektrik Kaçağı Neden Olur? Nasıl Çözülür?

Çamaşır makineleri 21.yüzyıl dünyasında yaşam alanlarındaki konfor ve kalite standartlarının belirlenmesinde önemli bir kriter haline gelmiştir. Her evin en temel gereksinimlerinden birisi haline gelen çamaşır makinelerinin kullanımı sırasında çeşitli sorunlarda yaşanabilmektedir. Çamaşır makineleri elektrik ve su gibi iki zıt kaynağı bir araya getirerek, çamaşırları yüzde yüz hijyenik hale getirmektedir. Bu gelişmiş teknolojiye sahip olan çamaşır makinelerinin kullanımı sırasında yaşanabilecek teknik problemlerden birisi de elektrik kaçağıdır. Çamaşır makinesini kullanırken elektrik kaçağı olduğu tespit edilirse ilk yapılması gereken işlem makinenin prizden çekilmesidir. Daha sonra Kartal Arçelik Servisi profesyonel hizmetlerine başvuruda bulunmadan önce yapılacak birkaç işlem bulunmaktadır.

Çamaşır Makinesi Elektrik Kaçağı Nedenleri

Çamaşır makinesinde meydana gelen elektrik kaçağı pek çok farklı nedene bağlı olarak meydana gelebilir. Hatta bazı durumlarda çamaşır makinesinden dahi kaynaklanmamakta da olabilir. Çamaşır makinesinin bağlı bulunduğu elektrik tesisatında söz konusu olan bir elektrik kaçağı çamaşır makinesine yansıyabilir. Bu nedenle de çamaşır makinesinin kazanının ve diğer parçalarının elektrik çarpması gibi bir durumla karşı karşıya kalınabilir. Böyle bir durumda elektrik tesisatının uzman bir elektrikçi tarafından kontrol edilesi gerekir. Bununla birlikte çamaşır makinesinin elektrik kaçağı, makine motorundaki arızalar veya akım taşıyan kablolarındaki işlev kaybından kaynaklı da meydana gelebilir. Bu parçaların mutlaka uzman Sultanbeyli Arçelik Servisi teknikerleri tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Çamaşır Makinesi Elektrik Kaçağı Nasıl Giderilir?

Çamaşır makinesindeki elektrik kaçağı sorunları için Küçükyalı Arçelik Servisi teknikerleri tarafından kapsamlı bir inceleme gerçekleştirilir. Yapılan incelemeler neticesinde de çamaşır makinesinin kaçağa yol açtığı belirlenen motor veya kabloları için doğrudan değişim işlemleri uygulanmaktadır. Bu değişim işlemleri sırasında yalnızca orijinal yedek parça kullanımı gerçekleştirilir. Özellikle de aynı veya benzer arızaların tekrarlamaması ve yanı sıra parçanın yüksek bir verimlilik performansı ortaya koyabilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte orijinal Arçelik yedek parçaları ile değiştirilen çamaşır makinesinin elektrik aksamı için 1 yıllık garanti desteği de sağlanmaktadır. Bu şekilde çok daha ekonomik ve çok daha kaliteli bir şekilde makine elektrik kaçağı sorunlarından kurtulabilmek mümkün oluyor.