Sevgi Hangi Harfle Başlar?

En güzel armağan elbette sevilenin isminin başladığı bir harf olabilir. Sizin ya da sevdiğiniz insanın adının ilk harfi ile başlayan harfli kolye büyük bir mutluluk ile boyunda taşınacaktır.

İnsanlar sevgilerini ve sevgilerinin simgesi olan takılarını taşırken, takının da aynı şekilde değerli olmasından hareket edilmiş ve kolyeler altından yapılmıştır. Manevi değerinin yanı sıra maddi değerinin de olması sevinç ile karşılanmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda sizin de değerli bir armağan alma isteğinize cevap vermektedir.

Her Yerde Kullanılabilecek Tasarım

Tasarımı yapılırken her yerde ve her giysi ile kullanılması için tasarlanan kolyeler, tek bir harften oluşanları veya Arapça elif gibi düzgün ve dik durmayı simgeleyenler de, doğum hediyesi olabilecek doğum öncesi bebeği simgeleyen vav harfi biçiminde olanlar da koleksiyona eklenerek beğeniye sunulmuştur.

Ayrıca harfli kolye seçeneklerine çocuk, kuzey yıldızı, fil, flamingo, kedi, köpek benzeri değişik ve her beğeniye hitap edebilecek altın çeşitleri eklenmiştir. Seçiminizi yaparken zorlanmanız olasıdır. Bu koleksiyondaki parçalar arasından tercihinizi yapabilmek için https://www.emajewellery.com.tr/altin-harf-kolye adresini tıklamanız da fayda vardır.