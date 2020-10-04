Seyir halindeki araç alev aldı

Silivri D100 karayolunda seyreden lüks araç, bir anda alev aldı. Araçta bulunan 2 kişi alev alan araçtan son anda kurtuldu.

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  • 04.10.2020 23:48
  • Güncelleme: ..
Seyir halindeki araç alev aldı
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SHA Silivri Haber Ajansı -

Olay, Edirne-İstanbul istikametinde Silivri köy yolu mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 61 AAY 817 plakalı lüks araç, seyir halindeyken alev aldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken araçta bulunan biri çocuk 2 kişi son anda kurtuldu. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, karayolunda trafik oluştu.

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