Seyir halindeki araç alev aldı

Olay, Edirne-İstanbul istikametinde Silivri köy yolu mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. 61 AAY 817 plakalı lüks araç, seyir halindeyken alev aldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken araçta bulunan biri çocuk 2 kişi son anda kurtuldu. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, karayolunda trafik oluştu.