Siemens hızlı şarj istasyonu SICHARGE D ile yenilikçi kullanımı deneyimi sunuyor

Siemens’in 2023 IF Design Award’a layık görülen yeni hızlı şarj istasyonu SICHARGE D, 300 kW’a varan ölçeklenebilir ve yüksek şarj gücünün yanı sıra dinamik güç paylaşımı ile de öne çıkıyor.

Siemens Akıllı Altyapılar, piyasadaki en etkili doğrudan akımla çalışan hızlı şarj istasyonu SICHARGE D ile elektrikli araç altyapısının gelişimine önemli bir katkı sağlıyor.

Yapılan şirket açıklamasına göre, 1000 V’a varan voltaj aralığı ve 300 kW’a kadar ölçeklenebilir şarj gücü sunan SICHARGE D sistemi, operasyonel maliyetleri ve şarj süresini kayda değer oranda azaltıyor. Siemens Akıllı Altyapılar tarafından geliştirilen bu yenilikçi çözüm, yüksek güç akışı ve verimlilik sunuyor. Otoyol ve şehirlerde kullanıma uygun olacak şekilde tasarlanan SICHARGE D’nin iki adet doğru akım (DC) hızlı şarj soketi ve bir adet isteğe bağlı alternatif akım şarj (AC) soketi bulunuyor. 24 inçlik entegre ekranıyla son derece kullanıcı dostu bir ürün olan SICHARGE D, şarj gücünü otomatik dağıtımı yaparak en hızlı şekilde şarj işlemini tamamlayabiliyor. Ölçeklenebilir ve kompakt tasarımı sayesinde, beş adet şarj soketi ile de hizmet verebilecek şekilde genişletilebiliyor.

Aynı anda üç araç birden şarj edilebiliyor

Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunan SICHARGE D ile aynı anda üç araç birden şarj edilebiliyor, ek Dispenser ile de araç sayısı 5’e kadar çıkabiliyor. Kurulum karmaşıklığı oluşturmayan bu sistem, şarj gücünün soketler arasında dinamik bir şekilde paylaştırılmasına da imkan veriyor. Sistem, her bir bağlı elektrikli aracın güç gereksinimini eş zamanlı olarak karşılarken şarj sürecini de ilgili aracın pil teknolojisine adapte ediyor. Böylelikle, şarj için gereken maksimum güç manuel bir müdahaleye gerek olmaksızın tüm bağlı araçlara aynı anda ulaşabiliyor.

Gelecekteki gelişmelere de hazır ve uyumlu olan bu etkili ve hızlı şarj istasyonunun mevcut sürümü, doğru akım (DC) soketlerinde 500A’e kadar sağlayabiliyor. Şarj süresini 15 dakikaya kadar düşüren, kompakt yapısı ile yerden tasarruf sağlayan bu sistem küresel CO2 hedeflerine de katkıda bulunuyor. 2023 IF Design Award ile ödüllendirilen yüksek güçlü hızlı şarj istasyonu SICHARGE D, yüzde 96’lık maksimum verimlilik değeriyle de piyasadaki en yüksek oranlardan birini sunuyor.

Siemens Akıllı Altyapılar e-Mobility Türkiye Lideri Rıfkı Çolak, yaptığı değerlendirmede yükseltilebilirlik ve dinamik şarj özellikleriyle öne çıkan SICHARGE D’nin e-mobilite’nin geleceğini destekleyen çok büyük bir adım olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüzdeki dönemde müşterilerimize sunduğumuz özelliklerin sayısını da artırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz SICHARGE D ile gerekli şarj seçenekleri sayısının artışı veya şarj hızlarının yükselmesi gibi faydalar elde edecekler. Aynı zamanda SICHARGE D piyasada halihazırda mevcut en verimli hızlı şarjı sağlıyor, bu da sürdürülebilir bir ulaşımı sağlamada azalan kaynakların dikkatli kullanımı açısından da önem taşıyor.”