Silivri belediyesinde rücu komisyonu kuruluyor

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı kasım ayı meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında önceki yönetim döneminde yapılan hukuksuz arsa satışlarıyla ilgili belediyeye gelen haciz kararlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, konuyla ilgili kamuoyunu detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Başkan Yılmaz’ın gündeminde ayrıca, Silivri Belediyesi tarafından oluşturulacak komisyonla kamu zararı yaratan kişilerin rücu edileceği de vardı.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ 4,5 YILDIR HİÇ KREDİ KULLANMADI”

Meclis toplantısının 9. gündem maddesinde “Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların bankaya teminat olarak gösterilmesi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi” yer aldı. Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesinin 4,5 yıllık süre zarfı içinde hiç kredi kullanmadığını tüm Türkiye biliyor. Bankadan bir kredi veya özel bir kredi kullanımı yapmadık. Kredi kullanımına ihtiyaç duymadık. Selimpaşa'da geçtiğimiz dönemde mahkeme kararı olmasına rağmen ısrarla satışları gerçekleştirilen, mahkeme kararları tanımaksızın satışlarına devam edilen parsellerin yargı yolları tükenip belediyemizin hesaplarına büyük oranda hacizlerin gelmesiyle alakalı bir gündem oluşmuştur. Mağdur olan kesimler tarafından böyle durumlarda Silivri Belediyesinin hesaplarına haciz konulabiliyor. Silivri Belediyesi olarak belediye hesaplarıyla maaş ödüyoruz. Müteahhitlere olan borçlarımızı ödüyoruz. Öngördüğümüz yatırımlarımızı gerçekleştirmeyi sürdürürken karşımıza bu şekilde sürprizler çıkabiliyor. Yargıtay ve istinaf süreçleri devam ederken Silivri Belediyesinin hesaplarına bir haciz, bloke ve hesaplarımızın engellenmemesi adına belediyemizin taşınmazlarını Halk Bankasına ipotek edip, oradan teminat mektubu alıp bu hacizleri durdurmak adına böyle bir gündemle huzurlarınıza çıktık. Tabii gönül isterdi ki bu işlerle hiç uğraşmayalım. Ama tüm samimiyetimle söylüyorum ki Silivri Belediyesini ve belediyeyi yönetecek ekip veya ekipleri bekleyen çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Geçen hafta gelen 38 milyon TL’lik bir hacizle karşı karşıyayız. Teminat mektubunu tedarik edip haczi geciktirmeyi, istinaf süreçlerini ve Yargıtay süreçlerini beklemek durumundayız. Silivri Belediyesi olarak geçtiğimiz hafta müteahhit firmalarımıza çok kısıtlı ödeme yapabildik. Haciz sebebiyle kasamızda olan 25 milyon TL’yi yine ondan önce gelen hacizler için teminat gösterip teminat mektubu aldığımızdan dolayı kasamızda olan parayı müteahhitlere ödeyemiyoruz. Müteahhitlerin de Silivri Belediyesine iş yapan firmaların da günahı yok. Dolayısıyla bunu aşmak için böyle bir önlem almayı doğru bulduk ve onun için taşınmaz mallarımızı teminat gösterip bu hacizlerin süresini uzatmak istiyoruz. Elimde çok önemli bir rapor var. Ortaköy, Selimpaşa vs. birçok bölgede 94 adet taşınmaz bu şekliyle mahkeme kararına muhalefet ederek, mahkeme kararı tanımayarak satılmış. 94 adet parsel ve bu parselleri 53 kişi satın almış. Şu an tapu iptal ve tescil davası devam eden 53 tane muhatabımız var. Biten ve kesinleşen davalar sonucunda yani tapusu Silivri Belediyesine dönen 46 tane muhatabımız var. Tazminat ve alacak davası açan 23 tane muhatabımız var. Diğerleri daha dava açmamış. Belediyeye kurumuna olan inançlarından dolayı sorun bir şekilde çözülür diye bekleyen ve dava açmayan yaklaşık 25 kişi daha var. Tazminat ve alacak davalarında sonuçlanan davalar oldu. Geçtiğimiz hafta bir vatandaşımıza Silivri Belediyesi olarak 2 milyon TL’nin üzerinde bir ödemeyi yapmış durumdayız” dedi.

“GEÇMİŞ YÖNETİM HACİZLERİ ŞOK ETKİSİ YARATTI”

Konuşmasına devam eden Başkan Volkan Yılmaz, “Son olayın ne kadar dramatik olduğunu size anlatmak adına bir açıklama yapayım. Hacizle karşı karşıya geldiğimiz satışla ilgili detayları paylaşmak istiyorum. Bu satış 2010 yılında yapılmış. 332 ada 2 parsel, 2 milyon 10 bin TL’ye satılmış. Vatandaş Silivri Belediyesini dava etmiş ve parsel Silivri Belediyesine geri dönmüş. Vatandaşın davası neticesinde 2 milyon TL’ye satılan yer 38 milyon TL haciz olarak Silivri Belediyesine geri döndü. Şimdi bu 94 taşınmazdaki yükün üzerimize bindireceği ağırlığı anlamamız adına sizlerle paylaşıyorum. Bu işin bir numaralı sorumluları o dönemki işi yapan siyasiler, belediye başkanı ve meclis üyeleridir. Kesinleşen bir dava sonucunda 2 milyon TL’nin üzerinde bir para ödemesi gerçekleştirdik. Davalar kesinleştikçe de ödemeye devam edeceğiz. Burada bir kamu zararı oluşuyor. Silivri Belediyesi olarak salı günü rücu komisyonu oluşturup, kamu zararlarını yaratan arkadaşlarımıza bunları rücu edeceğiz. Hiç suçu olmayan memurların, suçu olmayan encümen üyelerinin, o gün vekaleten oraya imza atanların hepsi, mal varlıklarıyla bu borçlarda sorumlu biliyor musunuz arkadaş? Silivri Belediyesi olarak bugüne kadar sabırla ne bir suç duyurusunda bulunduk ne de bir rücu komisyonu oluşturduk. Bu problemi Silivri'nin problemi bildik. Problemi yaratanları suçlayalım, onların üzerinden siyaset yapalım diye bu koltuklardan suçlayıcı ifadelerde bulunmadık. Ama artık bu problemi nasıl çözeceğimizi ve problemin nasıl ortadan kaldırılacağını tartışmamız gerek. Vatandaşların mağduriyetini hiç konuşmuyoruz. Düşünün, belediyeden ihaleyle x kişi almış y kişiye satmış. Parselin dördüncü sahibine dava açılmış ve elindeki mal varlığı alınmış. Nedense mahkeme kararlarıyla iptaller yapılırken bu arkadaşlar çağrılıp paraları iade edilmemiş. Şimdi 20 katıyla Silivri Belediyesi olarak biz ödüyoruz. 2 trilyonu 38 trilyon olarak geri ödeyeceğiz. Bu aradaki fark ve arada edilen zarar, ziyan nasıl çözülecek? Silivri Belediyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) gittik ve toplantı yaptık. Yasa gereği 18. madde yetkisini bize veremiyorlar. Çözüm adına ve çözüm önerileriyle mağdur olan vatandaşların ve Silivri Belediyesinin bütçesinin korunması için bu problemi el birliğiyle çözmek ve ortadan kaldırmak durumundayız. Bu saatten sonra suçlu aramak, konuyu siyasi malzeme yapmak, siyaset yapıp Cumhuriyet Halk Partili (CHP) arkadaşlara yüklenmek veya onları kamuoyunda suçlayıcı ifadelerle eleştirmek benim tarzım değil. Böyle bir yöntemim de olmayacak. Tüm samimiyetimle mağdur olan vatandaşlarımızı, devlet memurlarımızı, çalışanlarımızı ve Silivri Belediyesinin bundan sonraki yürüyüşünü sağlıklı bir hale getirmek için bu problemi sizlerle beraber çözme arzusundayım. Her şeyin tıkır tıkır gittiği, bütün borçların tıkır tıkır ödendiği bu dönemde haciz sürprizi bizim yürüyüşümüzü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu konunun da altını önemle çizmek isterim” diye konuştu.