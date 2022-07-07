Silivri'de bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı camilerde bayram namazı ile karşılanacak. Bayram namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde farklılık gösterirken, namaz vakitleri Diyanet tarafından yayınlandı
SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir. 9 Temmuz sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle;
SİLİVRİ 06:18
İSTANBUL 06:15
ÇANAKKALE 06:28
EDİRNE 06:23
KIRKLARELI 06:21
TEKİRDAĞ 06:21
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