Silivri'de deprem anını algılama ve uyarma sistemi geliştirildi

Silivri’de özel bir Bilim, Teknoloji ve Yazılım Geliştirme Merkezi, 11 ilin etkilendiği büyük depremin ardından sosyal sorumluluk adına bir proje geliştirdi. Merkezin kurucusu Celali Salcıoğlu, 3 aylık bir çalışma sonucunda öğrencileriyle beraber ‘Deprem Algılama Sistemi’ adını verdikleri projeyi tanıttı. Maddi herhangi bir karşılık beklemediklerini, devletin herhangi bir kurumuna talep gelmesi halinde projeyi teslim edebileceğini söyleyen Salcıoğlu, “Projemiz olan Deprem Algılama Sistemimizin tüm yazılımı, 3 boyutlu kutu tasarım çizimleri ve üretimi burada gerçekleştirildi. Buradaki amacımız, uykularında depreme yakalanan vatandaşlarımızı uyandıran bir sistem yapmak istedik” dedi.

2 tip deprem çeşitlerinin olduğunu ifade eden Salcıoğlu, anlık ve sürekli deprem olarak sesli uyarıcı sistemi geliştirdiklerini söyledi.

Cihazın üzerinde bulunan aydınlatma sistemiyle, elektriklerin kesilmesi halinde evin aydınlatılacağını, depremin durması halinde ise cihazın “Deprem durdu, lütfen güvenli bir şekilde binayı terk ediniz” bilgisinin geldiğini belirten Salcıoğlu, “En önemli bir özelliğimiz ise deprem sarsıntı anında, cihazımız 500 metre alanda bir kumanda sistemine sahip. O bina da doğalgazı, bir vana sayesinde kesebilir. Bunu yapabilecek bir cihaz tasarladık. Bu vesileyle tüm gençlerimizi, bilim, teknoloji ve yazılıma davet ediyoruz” dedi.

Deprem Algılama Sistemi’nin özellikleri şu şekilde;

- Öncü ve artçı depremleri anlık deprem olarak algılayabiliyor ve ‘anlık deprem algılanmıştır’ uyarısı veriyor.

- Gerçek depremleri, gerçek deprem olarak algılayabiliyor ve ‘deprem gerçekleşmektedir’ uyarısı vererek, devamlılık süresini hesaplayabiliyor.

- Anlık deprem ile gerçek depremi ayırt edebiliyor.

- Deprem gerçekleştiği an da içerisinde bulunan hassas frekanslı kumanda sistemi ile binanın tüm doğalgazını kapatarak vent sistemini açabiliyor.

- Deprem algılandığı anda üzerinde bulunan neopixel ledler ile ortamı aydınlatabiliyor.

- Deprem devam ediyorsa kırmızı, beyaz, göz alıcı renk ışığı atabiliyor.

- Deprem durduğunda ‘deprem durdu’ uyarısında bulunuyor.

- İnsanları deprem anında en doğru şekilde sesli olarak yönlendirebiliyor.

- Üzerinde bulunan 2 adet pil ile uyku modunda aylarca şarjı gidebiliyor, şarjı azaldığında sesli olarak pil değişim uyarısı veriyor, adaptör ile de çalışabiliyor.



YAZ DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI

İstanbul’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve tek Özel Mesleki Gelişim Kursu olduklarını, bu konuda da bağlı oldukları Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını söyleyen Salcıoğlu, güzel bir eğitim dönemi geçirdiklerini ve 7-17 yaş MEB onaylı sertifikalı PC Programlama ve Robotik Kodlama Yaz Kursu kayıtlarının bugün itibariyle başladığını belirtti.

İnstagram: silivri_bilimteknolojiyazilim

Tel: 0545 731 57 89 / 0212 830 18 27

Link: https://www.instagram.com/silivri_bilimteknolojiyazilim/?igshid=ZGUzMzM3NWJiOQ%3D%3D