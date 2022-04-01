Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri Belediyesi ve Trakya Tohumcular Derneği tarafından TÜRAM’da yapılan Ar-Ge çalışması sonucuyla elde edilen yerli ve milli ayçiçek tohumları için tanıtım ve teslim töreni düzenlendi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün önemli bir gün. Artık milli bir ayçiçek tohumumuz var. 1000 dönüm arazimizde ekeceğimiz yerli ve milli ayçiçek tohumlarıyla 100.000 litre ayçiçek yağı elde edecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız.” mesajı verdi.

Silivri Belediyesi, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Trakya Tohumcular Derneği işbirliği ile TÜRAM’da yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde elde edilen yerli ve milli ayçiçek tohumları için tanıtım ve teslim töreni düzenledi. Teslim alınan tohumlarla Silivri Belediyesi bu sezon 1.000 dönüm ayçiçeği ekecek. Hasattan elde edilen ürünlerden tohum çoğaltılması, 20.000 teneke yağ elde edilmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması hedefleniyor.

Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonunda gerçekleştirilen törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Furkan Dicle, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Alper Kocatürk, Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akçan, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatif Başkanı Turgay Sakarya, Silivri Tarım Kredi Kooperatif Müdürü İskender Kuloğlu, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri, çiftçiler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende Silivri Belediyesi tarafından hayata geçirilen tarım projeleri video gösterimi ile sunuldu.

TORUK: “ VOLKAN BEY’İN MİLLİ TOHUMCULUĞA KATKISI ÇOK BÜYÜK”

Törenin açılış konuşmasını yapan Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, yerli ve milli ayçiçek tohumları hakkında bilgi verdiği konuşmasında, “Trakya bölgesindeki dernek üyelerimiz vasıtasıyla Edirne Tarımsal Araştırma Enstitümüzün geliştirmiş olduğu ayçiçek tohumlarını denemesi yapıldı. Silivri Belediyesi arazilerine bu çeşitlerden ekmek istedi. Biz de kendilerine destek verdik. Silivri Belediyesi aracılığı ile gerçekleştirdiğimiz projemizdeki amacımız; sadece Silivri’de ve bölgede değil, Türkiye’deki milli tohumculuğun gelişmesi açısından örnek bir proje olmasıdır. Sağ olsun Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz beyin özellikle milli tohumculuğa katkısı çok büyük. Bu proje Türk milli tohumculuğu açısından çok önemli bir proje. Burada ekeceğimiz çeşitler rüştünü ispat etmiş tohum çeşitleri. Bunlar Silivrili çiftçiler tarafından ekilecek ve buradan bir meşale yakıyoruz. Bütün Türkiye’ye yayılacağız. Trakya bölgesinde tarım denilince akla ilk gelen belediye başkanı Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz oluyor. Bu proje bizlere geldiğinde diğer ürünlere olduğu gibi ayçiçeği konusunda da bizlerde Trakya Tohumcular Derneği olarak sizlerin yanınızdayız ve elimizden geleni yapmaya hazırız dedik. Türkiye’de nerdeyse bütün belediyeler tohumculuğa muhalifler. Tohumculuk kanununa aykırı olarak selektörle eledikleri tohumları satıyorlar. Böyle olunca hem sektörümüz zarar görüyor, hem de doğru ilaçlama yapılmadığı için kalitesi düşük ürün ekmemize neden oluyorlar. Bunu nasıl kırabiliriz diye hep çözüm arıyorduk. Bu çözüm yine Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’dan dolayı bize nasip oldu.” dedi.

SAKARYA: “BU PROJE BÖLGE TARIMI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatif Başkanı Turgay Sakarya ise yaptığı konuşmada, “Bugünlerde yaşadığımız pandemi ve savaş olaylarından sonra tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bununla birlikte tarımda yerli ve milli olmamızın gerekliliği ortaya çıkmış oldu. Bu nedenle bu projeler Silivri ve bölgemiz için çok önemli. Bu konuda Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın tarım alanında yaptığı hizmetleri çok değerli buluyor ve çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

KULOĞLU: “GURUR DUYUYORUZ”

Silivri Tarım Kredi Kooperatif Müdürü İskender Kuloğlu da konuşmasında, “Haklımızın %85’i mutfağında ayçiçek yağı kullanmayı tercih ediyor. Ülke olarak yağlı tohumlar türevinde %75 oranında dışa bağımlı bulunmaktayız. Bu nedenle tarım ve ayçiçeğinde stratejik bağımlı durumdayız. Bu manada Silivri Belediyemiz öncülüğünde tarımsal anlamda ilçemizde böylesi güzel işlere imza atılması bizleri gururlandırmakta ve fazlasıyla mutlu etmektedir.” dedi.

ÖZER: “SİLİVRİLİ ÜRETİCİLERİMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer ise konuşmasında, “Bugün yerli ve milli tohumumuzun araştırılarak, geliştirilerek biz üreticilere kazandırılması projesi bizi çok gururlandırdı. Silivrili üreticilerimiz adına bu projede emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

KOCATÜRK: “SİLİVRİ TARIMSAL ÜRETİMDE BİRİNCİ SIRADA”

Silivri’nin tarımsal yapısından bahseden İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Alper Kocatürk şunları söyledi: “Silivri, İstanbul’umuzun en değerli en büyük ilçelerinden birisidir. Yağlı tohumlardan, tarımsal ve hayvansal üretime Silivri İstanbul’a birinci ilçemiz. Silivri ilçemiz İstanbul’un hep ilklerini gerçekleştiren ve yeniliğe açık olan bir ilçesi. Silivri ürün noktasında da buğday, arpa, ayçiçeği gibi çoğu üründe birinci sırada bulunuyor. Ayçiçeğinde ilimizde birinci sırada. Türkiye genelinin yaklaşık % 2.2’sini üretiyor. Her daim Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz beyle beraberiz. Onun yaptığı çalışmaları takdirle izliyoruz.”

AKÇAN: “ÇOK ÖNEMLİ BİR İŞ YAPIYORUSUNUZ EMRİNİZE AMADEYİZ”

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akçan da törende bir konuşma yaptı. Akcan şunları söyledi: “Bugün burada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizim yıllardan beri söylediğimiz bir şeye Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz vesile oldu. Herkes yerli ve milli tohumu, sorunları dile getiriyor ama uygulamalara baktığımızda Silivri Belediyesinde gördüğümüz yaklaşımı diğer belediyelerde göremiyoruz. Burada gerçekleştirilen milli tohum seferberliği bizler için çok önemi. Bizim hedeflediğimiz bir işi yapıyorsunuz. Bizler bu işin takipçisiyiz. Yeter ki üretim olsun, yeter ki milli üretim olsun.”

BAŞKAN YILMAZ: “TÜRKİYE’NİN STRATEJİK BİR TARIM POLİTİKASI OLMALI”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yerli ve milli üretim çalışmalarının önemine değinerek şu mesajları verdi: “Nasıl ki yerli ve milli savunama sanayisi İHA, SİHA, yerli tank önemliyse, yerli ve milli tarımın da stratejik bir önemi olduğunu her defasında ifade ettik. Buradan hareketle yerel yönetimlerin çeşitli bahanelerle, mazeretlerle, topu hep bir üst mercilere yuvarlayarak sorumluluklardan kaçmak gibi bir lüksü olamazdı. Dertlendik, tasalandık. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzdeki mesai arkadaşlarımızla ‘Silivri için üretiyor Türkiye için geliştiriyoruz.” sloganıyla yola çıktık. Tüm eleştiri ve olumsuz düşüncelere aldırmadık. Biz Silivri’nin potansiyelini biliyoruz. Bu potansiyelin farkında olan bir anlayışla ‘Silivri’de bir hikaye yazabiliriz.’ dedik. Tüm Türkiye’deki yerel yönetimlere örnek olacak, lokomotif olacak bir model adına, bir hikâye yazma adına yola çıktık. 3.500 dönüm arazimizde tarım yapacağız, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek olacağız dedik. Ürettiğimiz ürünlerden kazandığımızın tamamını yerli, milli ve sertifikalı ürün olarak dar gelirli çiftçiden başlayarak, hiçbir ayrım yapmadan üreten herkese destek vereceğiz dedik. Bugün Silivri Belediyesi’nin yapmış olduğu birçok proje, birçok ülkenin bütçesinden daha fazla bütçesi olan büyükşehir belediyelerine örnek oluyorsa ne mutlu bize. Silivri Belediyesi olarak her yıl tarımsal üretimimizi ve desteklerimizi yeni projelerle artırıyoruz. Çok ciddi oranlarda desteklemeler yapıyoruz. Türkiye’nin nasıl ki bir Kıbrıs politikası, Ege politikası, Yunanistan politikası varsa, Türkiye’nin seçilmiş hükümetlerinin sağını solunu kurcalamayacağı stratejik yerli ve milli bir tarım politikası olmalıdır.”

“100.000 LİTRE AYCİÇEK YAĞI DAĞITACAĞIZ”

Yerli ve Milli Tohum Projesi hakkında bilgi vererek projenin amacında değinen Başkan Yılmaz, “Geçen yıl Mayıs ayında Trakya Tohum A.Ş., Sarı Tohumculuk, Trakya Tohumcular Derneği, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Trakya Kalkınma Ajansı ve Silivri Belediyesi’nin ortak olduğu bir platformda 2’si yabancı 8’i yerli olmak üzere 10 tane deneme üretimini Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezimizde yaptık. Sonuçlar alındı. Bugün de karşınızda yerli ve milli bir ayçiçek tohumuyla karşınızdayız. Silivri Belediyesi olarak geçen yıl 500 dönüm ektiğimiz ayçiçeğini bu yıl 1000 dönüme çıkarıyoruz. 100.000 litre ayçiçek yağını 20.000 ihtiyaç sahibi aileye 5’er litrelik tenekelerde hediye etmeyi hedefledik. Bu 1000 dönüm arazimize yerli ve milli ayçiçek tohumu ekeceğiz. Silivri Belediyesi olarak o yabancı kartellerin tohumunu Silivri Belediyesi’nin arazilerine ektirmem. Onun için bugün 500 dönümünü Sarı Tohumculuk, 500 dönümünü Trakya Tohum A.Ş. sponsorluğunda Silivri Belediyesi’nin 1000 dönüm arazisine ekeceğiz. Buradan çıkacak olan yağın teneke sponsoru Silivri’nin gururu Sarten Ambalaj üstleniyor. Sıkımı ve fabrikada işlenmesini de Antalyalı Yağ üstleniyor. Biz yerli üretim, milli üretim demeye devam edeceğiz. Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz diyorum. Bol ve bereketli hasatlar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

KAYMAKAM TOĞAN: “TARIMIN NİTELİĞİNİ MİLLİLEŞTİRMELİYİZ”

Toplantıda son konuşmayı gerçekleştiren Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise “Silivri toprakları birçok yere nazaran çok verimli ve çok önemli bir değere sahip. Silivri ilçesi İstanbul’un yüzölçümü açısından ikinci büyük ilçesi durumunda. Ekilebilir ve dikilebilir arazi açısından yaklaşık 420 bin dönüm araziye sahip. Yağışın olmadığı dönemlerde bile verimli olan topraklara sahip. Biz tarımın niteliğini ne kadar millileştirirsek, ekonominin milli olma niteliğini de o kadar destekleriz. Tarımda bağımsız olmak istiyorsak, girdi olarak tabir ettiğimiz, tohumdan tutun zirai aletlere kadar her türlü girdiyi kendimiz üretmek zorundayız. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın yaş ortalaması çok yüksek. Gençlerimizi tarımla uğraşmaya ikna etmek zorundayız. Devletimiz elinden gelen hibeyi, desteği vermeye çalışıyor. Silivri’mizin değerli topraklarını korumamız lazım. Merkezi idare olarak ilçemizde tarımsal faaliyet gösteren çiftçimize, hayvancımıza, belediyemize elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Yerli ve milli ayçiçek tohumlarımızın çiftçimize, Silivri’mize hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Tanıtım ve teslim töreni günün anısına çektirilen fotoğraf ve ikramların ardından sona erdi.