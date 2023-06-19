Silivrispor'da Çolakoğlu devri başladı

Camianın desteğini arkasına alan Çolakoğlu alkışlar arasında Silivrispor’un yeni başkanı oldu. Tek liste ile yapılmasına rağmen seçime büyük bir ilgi gösterilirken Çolakoğlu teşekkür konuşmasında bugüne kadar yaptıklarının bundan sonra yapacaklarının da teminatı olduğunu söyledi. Silivrispor lokalinde gerçekleştirilen olağan genel kurula Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz Ankara’da olduğu için katılım sağlayamazken gönderdiği çelenkle yeni yönetimin yanında oyduğunu dile getirdi. Kongreye ayrıca ilçedeki tüm siyasi partilerin ilçe başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımının olması da gözlerden kaçmadı. Divan başkanlığını Oktay Erdem’in yaptığı genel kurulda divan kâtipliklerine de Olcay Yılmazer ve Erdal Bilir getirildi. Yönetim kurulu faaliyet ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve ibrasının ardından bir konuşma yapan Akgün Duru 2 yıllık görev süreleri içerisinde ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



SİLİVRİSPOR HEPİMİZİN

Duru “2 yıllık görev süremiz içinde elimizden geleni yaptık. 2 yıl önce amatör kümede aldığımız Silivrispor’u yeniden profesyonel lige taşıdık. Bunu sadece biz başarmadık. Silivrispor taraftarları, esnafı ve halkı yanımızda olmasaydı biz bunları başaramazdık. Bu görevi bıraksam da her zaman yeni yönetimin yanında olacağız. Hiç ayrılmayacağız. Silivrispor hepimizin” şeklinde konuştu.



YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR

Kongreden başkan olarak ayrılan Nuri Çolakoğlu da yaptığı teşekkür konuşmasında Akgün Duru'dan aldıkları bayrağı en iyi yerlere taşıyacaklarını söyledi. Çolakoğlu “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Silivrispor için canla başla çalışacağız. Silivrispor bizim karşılıksız aşkımızdır. Akgün Duru’dan aldığımız bayrağı en iyi yerlere taşıyacağız” İfadesini kullandı.



Genel kurulun ardından tebrikleri kabul eden Çolakoğlu’nun listesi şu isimlerden oluştu: Nuri Çolakoğlu, Vedat Tunbar, Selim Kasarcı, İhsan Süleyman Gençoğlu, Şevki Şahan Karakaş, Cengiz Yıldırım, Ahmet Yalçın, Halil İbrahim Şahin, Hayrettin Karabulut, Hande Hazer, Mehmet Kaya, Mehmet Erden, Ziya Şenkul, Cemil Kızılkaya, Fahrettin Ege Sakallıoğlu ve Turgay Sezginer.

