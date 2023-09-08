Silivrispor'dan büyük bomba 

Sezon başında profesyonel olarak sözleşme imzalatılan genç oyuncu için uzun süreden beri Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı kaydedildi. Mustafa Kürşat’ın sonraki satıştan hakları Silivrispor’un elinde olmak üzere sarı kırmızılı takıma transferinin noktalandığı kaydedildi. Silivrispor Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vedat Tunbar altyapıda çok yetenekli futbolcularının olduğunu, bu transferlerin devamının da geleceğini söyledi. Öte yandan Silivrispor altyapısında forma giyen bir oyuncuya da TFF 1.Ligin flaş takımlarından Eyüpspor’un talip olduğu belirtildi. Silivrispor yönetiminin bu transfer için de Mustafa Kürşat için izlediği yolun aynısını izleyeceği elimize ulaşan duyumlar arasında.