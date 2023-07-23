Sınava geç kalan adayı okula motosikletli Yunus ekibi ulaştırdı

Edirne'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adayı sınava motosikletli Yunus timleri ulaştırdı.

Sınava geç kalan adayı okula motosikletli Yunus ekibi ulaştırdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Edirne’de Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) geç kalan adayı sınava motosikletli Yunus timleri ulaştırdı.

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Kampüsü’nde gireceği KPSS’ye geç kalan adayın imdadına Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri yetişti. Motorize Yunus ekipleri öğrencileri sınav yerine yetiştirebilmek için zamanla yarıştı. Adayı sınav salonuna kadar götüren polis ekibi, adayı bıraktıktan sonra tekrar görev yerine döndü.