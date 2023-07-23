Sınava geç kalan adayı okula motosikletli Yunus ekibi ulaştırdı
Edirne'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adayı sınava motosikletli Yunus timleri ulaştırdı.
Edirne’de Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) geç kalan adayı sınava motosikletli Yunus timleri ulaştırdı.
Trakya Üniversitesi Ayşekadın Kampüsü’nde gireceği KPSS’ye geç kalan adayın imdadına Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri yetişti. Motorize Yunus ekipleri öğrencileri sınav yerine yetiştirebilmek için zamanla yarıştı. Adayı sınav salonuna kadar götüren polis ekibi, adayı bıraktıktan sonra tekrar görev yerine döndü.