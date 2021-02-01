Soygun girişimi sırasında kuyumcunun vurduğu zanlı öldü

Silivri'de 19 Ocak'ta yaşanan kuyumcu soygunu girişiminde yaralanan zanlı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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  • 01.02.2021 18:12
  • Güncelleme: ..
Soygun girişimi sırasında kuyumcunun vurduğu zanlı öldü
SHA Silivri Haber Ajansı -

Silivri'de 19 Ocak 2021 tarihinde yaşanan olayda; Piri Mehmet Paşa Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerindeki kuyumcuya giden Mert Y. şahısın elindeki copla dükkân sahibine saldırması üzerine dükkân sahibi Serdar U. da ruhsatlı silahıyla ateş etmişti. Başından yaralanan Mert Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, kuyumcu Serdar U. da çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hastanede tedavisi devam eden Mert Y.'nin dün hayatını kaybettiği ve Edirne’de toprağa verildiği öğrenildi.

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