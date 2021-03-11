3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 - Nevşehir Bld.: 1

Misli.com 3. Lig 1. Grup’ta 22. hafta mücadelesinde Arnavutköy Belediyespor, Nevşehir Belediyespor’u sahasında 2-1 mağlup etti.
Stat: Bolluca
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız xx, Abdullah Melih Karaduman xx, Mustafa Kırbaş xx
Teknik Direktör: Sinan Bayraktar
Nevşehir Bld.: Onur Behiç Özalgan xx, İsmail Hachafızoğlu x, Erhan Karayer x, Furkan Mızrak x (Ahmet Eren dk. 66 x), Fatih Kıran x, İlyas Ural x (Mehmet Kaan Türkmen dk. 85 ?), Efe Can Çölbekler xx, Mustafa Coşkun x, Muhammed Furkan Işık xxx, Vedat Erçin x, Hamza Küçükköylü x (Buğra Temel dk. 55 x)
Teknik Direktör: Yusuf Tokuş
Goller: Ozan Karabacak (dk. 66), Umut Aydın (dk. 76) (Arnavutköy Bld.), Muhammed Furkan Işık (dk. 82) (Nevşehir Bld.)Sarı kartlar: Mehmet Bayram, İlyas Sarı (Arnavutköy Bld.), Vedat Erçin, Efe Can Çölbekler, Mustafa Coşkun (Nevşehir Bld.)