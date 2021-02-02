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Basketbolda Tokyo Olimpiyat Oyunları kuraları çekildi

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın kadınlar ve erkekler kura çekimi, İsviçre’nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleştirildi.

Basketbolda Tokyo Olimpiyat Oyunları kuraları çekildi
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Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın kadınlar ve erkekler kura çekimi, İsviçre’nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleştirildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı; Kanada’nın Victoria kentinde, 29 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’ni geçmesi durumunda, Tokyo Olimpiyat Oyunları A Grubu’nda yer alacak. Milliler; A Grubu’nda İran, Fransa ve ABD ile karşılaşacak.

Erkekler Tokyo Olimpiyat Oyunları grupları:

A Grubu

İran, Fransa, ABD, Victoria Elemesinden Gelecek Takım

B Grubu

Avustralya, Split Elemesinden Gelecek Takım, Belgrad Elemesinden Gelecek Takım, Nijerya

C Grubu

Arjantin, Japonya, İspanya, Kaunas Elemesinden Gelecek Takım

Muhtemel rakiplerle rekabet

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’ni geçmesi durumunda Tokyo Olimpiyat Oyunları A Grubu’nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı, ABD ile daha önce 6 defa karşılaştı. Milliler ile ABD son olarak FIBA 2019 Dünya Kupası’nda Şanghay Oriental Spor Merkezi’nde karşı karşıya gelmişti. Müsabakadan ay-yıldızlılar iki uzatma sonunda 93-92’lik skorla mağlup ayrıldı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları A Grubu’nda bulunan diğer takım Fransa ile Milliler, ilki 1949 yılı olmak üzere toplamda 49 maçta rakip oldu. Fransa ile en son 2019 yılında Pau’daki hazırlık maçında karşılaşan ay-yıldızlılar, müsabakayı 74-69 kazandı.

A Grubu’nda bulunan bir diğer ekip İran ile ay-yıldızlılar daha önce 6 kez karşılaştı. En son İstanbul’da 2010 yılında düzenlenen hazırlık turnuvasında Milliler, İran’ı 93-53’lük skorla yenme başarısı göstermişti.

Diğer yandan Kanada’nın Victoria kentinde, 29 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’ne katılacak A Milli Erkek Takımı, B Grubu’nda Çekya ve Uruguay ile mücadele edecek. Milliler, grubu ilk veya ikinci sırada tamamlamaları durumunda A Grubu’nu ilk ve ikinci sırada bitiren takımla eşleşecek. A Grubu’nda ise; ev sahibi Kanada, Çin ve Yunanistan bulunuyor.

Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları grupları ise şu şekilde oluştu:

A Grubu

Güney Kore, Sırbistan, Kanada, İspanya

B Grubu

Nijerya, Japonya, Fransa, ABD

C Grubu

Avustralya, Porto Riko, Çin, Belçika
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