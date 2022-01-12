Bursaspor-BB Erzurumspor maçın biletleri satışa çıkıyor

Bursaspor’un sahasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının biletleri yarın saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak. Bilet fiyatları 20 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının biletleri yarın saat 11.00’den itibaren satışa çıkacak. Timsah Park’ta Pazar günü oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: "16 Ocak Pazar Günü saat 19:00’da Timsah Park’ta oynanacak olan Spor Toto 1. Lig 21. hafta müsabakası Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı biletleri yarın saat 11:00 itibariyle satışa çıkıyor.”

Bilet fiyatları şu şekilde: "1963 Tribünü: 250,00 TL, VIP 1. Balkon Tribün: 200,00 TL, Batı Alt Tribün: 150,00 TL, Doğu Alt Tribünü: 50,00 TL, Doğu Üst Tribünü: 30,00 TL, Güney Kale Arkası Tribünü: 20,00 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü: 20,00 TL"