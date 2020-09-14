banner3088

Josef de Souza sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ın yeni transferi Josef de Souza, sağlık kontrolünden geçti.

Josef de Souza sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ın yeni transferi Josef de Souza, sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Souza, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İlköğretim Haftası Çelenk Töreniyle başladı
İlköğretim Haftası Çelenk Töreniyle başladı
  1. EĞİTİM

banner3196

banner3552

banner3211