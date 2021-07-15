(Özel haber) Göztepe ve Altay’dan ortak İzmir mesajı

Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öznur ve Altay Yönetim Kurulu Üyesi Barış Ekmekçioğlu, Süper Lig öncesinde ortak açıklamada bulundu ve Süper Lig’e İzmir mesajı verdi.

Süper Lig’in 2 İzmir ekibi Göztepe ve Altay’dan yeni sezon öncesinde dostluk ve dayanışma mesajı geldi. Altay Yönetim Kurulu Üyesi Barış Ekmekçioğlu ve Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öznur, fikstür çekiminin ardından İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Süper Lig’deki 4. seneleri olduğunu ifade eden Sinan Öznur, “Süper Lig’deki 4. senemizdeyiz. Polemiklerden uzak, sakin ve yalnızca futbolun konuşulduğu bir lig olmasını istiyoruz. Uzun bir zaman sonra Altay’la birlikte oynayacağız Süper Lig’de. Kendilerine de başarılar diliyoruz. Altay, muhtemelen ilk yarı maçlarını Bornova’da oynayacak ve ardından kendi stadına geçecek” diye konuştu.

Barış Ekmekçioğlu: “İnşallah 30 Ekim’den sonra Alsancak’tayız”

Süper Lig’e 18 yıllık aranın ardından döndüklerini ifade eden Altay Yönetim Kurulu Üyesi Barış Ekmekçioğlu, “Biz 18 yıllık bir ara vermiştik Süper Lig’e. Bu arayı Mustafa Hocamız önderliğinde kapattık ve artık Süper Lig’deyiz. Buna rağmen Süper Lig’de mücadele eden takımlar arasında hala 5. sıradayız, bundan bir şey kaybetmemişiz. Bu sene güzel olacak. İzmir adına futbol senesi olacak diyebiliriz. Hem Göztepe hem de biz varız Süper Lig’de. Hem taraftarımızın hem de bizim en çok beklediğimiz maç Göztepe maçımız olacak. En heyecanlı en çekişmeli maçımız olacaktır. Maçlarımıza Bornova’da başlayacağız ancak Bakan bey bize müjdeyi verdi. İnşallah 30 Ekim’de Alsancak’a dönüyoruz” açıklamasını yaptı.