(Özel haber) Göztepe ve Altay’dan ortak İzmir mesajı

Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öznur ve Altay Yönetim Kurulu Üyesi Barış Ekmekçioğlu, Süper Lig öncesinde ortak açıklamada bulundu ve Süper Lig’e İzmir mesajı verdi.
Barış Ekmekçioğlu: “İnşallah 30 Ekim’den sonra Alsancak’tayız”Süper Lig’e 18 yıllık aranın ardından döndüklerini ifade eden Altay Yönetim Kurulu Üyesi Barış Ekmekçioğlu, “Biz 18 yıllık bir ara vermiştik Süper Lig’e. Bu arayı Mustafa Hocamız önderliğinde kapattık ve artık Süper Lig’deyiz. Buna rağmen Süper Lig’de mücadele eden takımlar arasında hala 5. sıradayız, bundan bir şey kaybetmemişiz. Bu sene güzel olacak. İzmir adına futbol senesi olacak diyebiliriz. Hem Göztepe hem de biz varız Süper Lig’de. Hem taraftarımızın hem de bizim en çok beklediğimiz maç Göztepe maçımız olacak. En heyecanlı en çekişmeli maçımız olacaktır. Maçlarımıza Bornova’da başlayacağız ancak Bakan bey bize müjdeyi verdi. İnşallah 30 Ekim’de Alsancak’a dönüyoruz” açıklamasını yaptı.