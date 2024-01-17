Sultan 1. Abdülhamid dönemi ait 'soyağacı' tablosu restore ediliyor

Milli Saraylar Resim Müzesi atölyesinde Sultan 1. Abdülhamid dönemine ait ’soyağacı’ tablosu restore ediliyor. Uzman ekipler tarafından restorasyona alınan tablo hakkında konuşan Milli Saraylar Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi Sorumlusu Hatice Biga, "Padişah portreleri madalyonlar içinde resmedilmiş. Bir ağacın üzerinde kurdelelerle de birbirine bağlanmış durumda. Soyağacı kompozisyonunun arka kısmında da Sultanahmet Camii ve mevkii resmedilmiş" dedi.

Milli Saraylar Resim Müzesi’nde yer alan eserler, Milli Saraylara bağlı Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi’nde sergiye hazırlanıyor. Atölyede 18’inci yüzyıla ait ’soyağacı’ tablosunun restorasyonu yapılıyor. 8 kişilik uzman ekip, Sultan I. Abdülhamid döneminde yapılan üç ’soyağacı’ temalı eserden biri olan tablo için titiz bir çalışma yürütüyor. Osmanlı sarayında soyağaçları geleneğini başlatan ve aralarında küçük farklılıklar olan üç tablodan diğer ikisi ise yurt dışında bulunuyor. Osmanlı’nın 27. padişahı, 1. Abdülhamid döneminde yapılan eserlerde padişah portreleri, tüm kompozisyonu kaplayan bir ağacın dallarında, madalyon çerçeveler içinde veriliyor. Padişah portreleri birbirlerine kurdelelerle bağlı bulunuyor. En üstte Osman Gazi, en altta Sultan I. Abdülhamid yer alıyor. Ağacın arkasında ise Sultanahmet Camisi ve meydanının görünümü göze çarpıyor. Yaklaşık 2 ay önce restorasyonuna başlanan tablonun 1 yıl içinde bitmesi ve Milli Saraylar Resim Müzesi’nde sergilenmesi planlanıyor.

"Madalyonların içerisinde en son padişah Sultan 1. Abdülhamid resmedilmiş"

Sultan 1. Abdülhamid dönemine ait ’soyağacı’ tablosu hakkında bilgi veren Milli Saraylar Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi Sorumlusu Hatice Biga, "Milli Saraylar koleksiyonunda yer alan "soyağacı" tablosu türünün ilk örneğini teşkil ediyor. 1. Abdülhamid döneminde yapılmış ’soyağacı’ tablosu. Padişah portreleri madalyonlar içinde resmedilmiş. Bir ağacın üzerinde kurdelelerle de birbirine bağlanmış durumda. Soyağacı kompozisyonunun arka kısmında da Sultanahmet Camii ve mevkii resmedilmiş. Eserler atölyeye gelmeden önce bozulmuşluk durumlarına göre restorasyon ihtiyaçları tespit ediliyor. İhtiyacı olan eserlerin atölyeye nakli gerçekleştiriliyor. Soyağacı tablosu içinde süreç böyle başladı. Bir restorasyon ihtiyacı var. Ağır durumda, üzerinde bozulmalar mevcut. Atölyeye geldikten sonra da geldiği durumuyla ilgili bir belgeleme çalışması yapılıyor. Bunun içinde mikroskop çekimleri, genel ışıkla ve birçok teknikle çekimler yapılarak ilk süreçte belgelemeleri yapılıyor. Sonrasında restorasyon işlemlerine geçiliyor ki bu süreçte de yapılacak restorasyon işlemlerinin planlanması belirleniyor. Restorasyon sürecinde belgeleme çekimleri devam ederek çalışma gerçekleştiriliyor. Bütün restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra tekrar bitmiş haliyle bir daha belgeleme çalışması yapıyoruz. Madalyonların içerisinde en son padişah Sultan Abdülhamid resmedilmiş. Belli ki o dönemde çizilmiş. Bir de bununla benzer iki tablonunda yurtdışında olduğunu ve farklı müzelerde yer aldığının tespitini yaptık. Sanat tarihçi arkadaşlar bununla ilgili araştırmalar yaptılar. Aynı döneme ait ve o dönemde çizilmiş resimler. 8 kişilik bir ekip olarak çalışmaktayız. Arkadaşlarla uygun çalışmaları birlikte sürdürüyoruz. Zaten restorasyon işi bir ekip çalışması gerektiriyor. Daha önce Topkapı Sarayı’nda bulunan bir eserdi. Restorasyon bittikten sonra yine aynı şekilde belgelenen eser hakkında ilgili diğer birimlerle bir ağ oluşturuluyor. Sergileneceği alan tespit ediliyor. Buradan naklini gerçekleştiriyoruz. Yine bu da büyük bir ekiple yapılıyor. Yaklaşık 1 yıla yakın olduğunu düşünüyoruz çünkü boyut olarak büyük bir eser, hem de hasarlı. Sergileneceği alan da Resim Müzesi olur diye tahmin ediyoruz" dedi.

"7 metrekarelik bir eser"

Restorasyon çalışmaları hakkında konuşan Milli Saraylar Tablo Restorasyon bölümünde çalışan Esra Eraslan, "Tablo atölyeye geldiğinde ilk olarak belgeleme çalışmaları yapıldı. Analiz çekimleri gerçekleştirildi. Buna göre de bir restorasyon süreci belirlendi. Şu an yüzey temizliği aşamasındayız. Net bir tarih vermek zor yaklaşık 1 yıl kadar sürebilir diye düşünüyorum. Yüzey temizliğinde aşama kaydettik. Yaklaşık 2 haftaya kadar bitebilir. Tablo atölyeye yaklaşık 2 ay önce geldi. 7 metrekarelik bir eser. Uzunluğu 3.11’e, 2.24 ölçülerde" ifadelerini kullandı.