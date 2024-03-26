Sultangazi Belediyesi 50.Yıl Mahallesi'ne yeni bir park kazandırdı

Sultangazi Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi G Caddesi’ne içerisinde fitness, dinlenme ve oyun alanının yanı sıra kitap kafe bulunan çok fonksiyonlu bir park kazandırdı.

‘Daha yeşil bir Sultangazi’ için çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçedeki yeşil alanların sayısını gün geçtikçe artırıyor. İlçe sakinlerinin güzel vakit geçirmesi, çocukların gönüllerince oynayıp enerjilerini atabilmeleri adına park ve yeşil alan çalışmaları devam ediyor. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 50. Yıl Mahallesi G Caddesi’ne yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alan içerisinde dinlenme alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı ve fitness alanının bulunduğu bir park kazandırdı. Parkın içerisinde 7’den 70’e herkesin çeşitli alanlarda kitap seçeneğine erişebileceği Kitap Kafe de yer alıyor.

"Yeşil alanlarımızın sayısını daha da artıracağız”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yeşil alanların önemine dikkat çekerek, “İlçe sakinlerimizin keyifli zaman geçirebileceği alanlarımızın sayısını gün geçtikçe artırıyoruz. Sultangazi’yi yeşile bürüyen çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Spor ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra Kitap Kafesi ile de dikkat çeken parkımızın yapımını tamamladık. Kitap Kafemizi de kısa süre içerisinde aktif hale getireceğiz. Hem çocuklarımızın, hem gençlerimizin hem de büyüklerimizin keyifle zaman geçirebileceği bir parkı daha ilçemize kazandırdık. Hedefimiz parklarımızın ve yeşil alanlarımızın sayısını daha da artırmak” diye konuştu.