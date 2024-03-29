Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi'nden 21 bin 500 kişiye iş imkanı

Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi (SULKAM), 5 yıl içerisinde 21 bin 500 kişiye iş imkanı sağladı. SULKAM, Sultangazililere umut olmaya devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi SULKAM, işveren firmalarla iş arayan vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor. Firma sahipleri ile iş arayan vatandaşlar, Sultangazi Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kariyer Merkezi biriminden ya da www.sultangazi.bel.tr üzerinden başvuru yapıyor. Firmaların aradığı özelliklerle vatandaşın belirttiği niteliklerin uyuşması durumunda mülakat için Sultangazi Belediyesi devreye giriyor. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen toplu mülakatlarda firma yetkilileriyle iş arayanlar görüşüyor. Görüşmesi olumlu sonuçlananların işe giriş işlemleri anında başlatılıyor. Sultangazi Belediyesi böylece istihdama önemli katkı sağlıyor.

“21 bin 500 kardeşimizin iş için firmalarla görüşmesini sağladık”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “İş arayan kardeşlerimize kolaylık sağlamak adına hayata geçirdiğimiz Sultangazi Belediyesi Kariyer Merkezi (SULKAM), binlerce kişinin iş bulmasına katkı sağladı. Firmaların aradığı kriterlerdeki iş arayan vatandaşlarımızı bir araya getirerek istihdama katkı sunuyoruz. 21 bin 500 kardeşimizin iş için firmalarla görüşmesini sağladık. SULKAM ile daha çok kardeşimizin işe girmesine vesile olacağız” diye konuştu.