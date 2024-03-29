Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yayanın ayağı kırıldı

Tekirdağ Çorlu'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadının ayağı kırıldı.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yayanın ayağı kırıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ Çorlu’da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadının ayağı kırıldı.

Kaza, 08.30 sıralarında Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Bulvarı istikametine seyreden B.G. idaresindeki 59 ABN 012 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen M.B.Ş. isimli kadına çarptı.

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Kaza sonrası yaralanan yayanın ayağı kırıldı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.