Talat Hoca son yolculuğuna uğurlandı
Silivri Piri Mehmet Paşa Camisi emekli müezzini Talat Eğrikavuk, son yolculuğuna uzun zaman görev yaptığı Piri Mehmet Paşa Camiinden uğurlandı.
Talat Hoca, bugün uzun zaman görev yaptığı Piri Mehmet Paşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğa uğurlandı. Eğrikavuk ailesini siyasetçiler, işadamları, Oda ve STK temsilcilerinin yanı sıra sevenleri yalnız bırakmadı.
Silivri Piri Mehmet Paşa Camisi emekli müezzini Talat Eğrikavuk, Ataköy civarında ölü olarak bulunmuştu.
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