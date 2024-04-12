Tatilin bitmesini beklemeyenler otoyolda akıcı yoğunluk oluşturdu
Ramazan Bayramı tatilinden dönüş yapan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Bayram dönüşüne erkenden geçen tatilcilerin oluşturduğu akıcı yoğunluk havadan da görüntülendi.
Ramazan Bayramı tatilinden dönüş yapan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Bayram dönüşüne erkenden geçen tatilcilerin oluşturduğu akıcı yoğunluk havadan da görüntülendi.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen erkenden yola çıkarak dönüşe geçen bazı tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturmaya başladı. Oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.