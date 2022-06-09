Teknede doğum günü kutlaması fark yaratır

Teknede doğum günü kutlaması sayesinde sevdiklerinizin kendilerini çok daha özel hissetmesini sağlayarak fark yaratabilirsiniz. Teknede eşiniz, sevgiliniz, anneniz, babanız ya da dostlarınızla 2 kişilik bir ortamda baş başa olabileceğiniz gibi arkadaşlarınızın da katılım sağlayacağı kalabalık bir davet de verebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilk şey bir bütçe belirlemeli ve sonrasında İstanbul Boğazı ve Adalar böylesinde yat kiralama hizmeti veren şirketlerden destek almalısınız. Hayatınız boyu unutamayacağınız bir organizasyona imza atabilmeniz için hangi yat kiralama şirketinden destek almanız gerektiği konusu oldukça önemli olduğundan sizlere Boğaz Çocuğu firmasını rahatlıkla önerebiliriz.

2 KİŞİLİK ORGANİZASYONLAR REVAÇTA

Teknede yaz ve kış ayrımı olmadan en sık planlanan doğum günü kutlamalarının başında 2 kişilik organizasyonlar geliyor. Sevdikleriyle romantik bir ortamda doğum günlerini kutlamak isteyenler artık İstanbul Boğazında hizmet veren kiralık tekneleri tercih etmeye başladı. Bu yönelimin en önemli gerekçesi olarak restoran, gece kulübü, otel ve benzeri mekanlara ödenecek ücretin çok daha azına kiralık teknede çok daha kaliteli eğlence ve yemek ortamının temin ediliyor olmasını gösterebiliriz. Eşiniz ya da sevgilinizle romantik bir şekilde süslenmiş masada kahvaltı yaparken, öğlen ya da akşam yemeği yerken doğum günü kutlayabilirsiniz. Teknede 2 kişilik doğum günü kutlamalarına ekstra ücret ödeyerek balon süsleme (750 TL), kemancı (1000 TL), oryantal show (1500 TL), fasıl ekibi (2000 TL) ya da lazer gösterisi (750 TL) hizmetlerini dahil edebilirsiniz. İsteyenler şirketten sadece yat kiralama hizmeti alıp geri kalan her şeyi kendileri de organize edebilirler. Sadece dışarıdan yiyecek ve içecek malzemesi getirilip kiralanan yatın mutfak ekipmanları kullanılmak istenirse firmadan garson hizmeti alınması gerekecektir ve 1 adet garson için ödenmesi gereken ücret sadece 250 TL'dir.

LAZERLE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Hava karardıktan sonra akşam saatlerinde organize edilen teknede doğum günü kutlamalarına lazer gösterisini dahil ederek sevdiklerinize söylemek istediğiniz doğum günü mesajlarınızı boğaz köprüsünün altına kuvvetli lazer ışıklarıyla birlikle yazdırabilirsiniz. Lazerle doğum günü kutlaması son yılların en popüler doğum günü kutlama yöntemi olmakla birlikte son derece makul ücretler karşılığında sunulmaktadır. Lazer yazısında hiçbir kelime limiti yoktur, kayan yazı şeklinde dilediğiniz kadar uzun cümleleri yazdırabilirsiniz ve ücretsiz olarak baştan sona tüm lazer gösterisi fotoğraf ve video kayıtları ile ölümsüzleştirilmektedir.

SİZE ÖZEL DOĞUM GÜNÜ PAKETLERİ

Boğaz Çocuğu, şeffaf bir fiyat politikası izleyerek teknede doğum günü kutlamaları için tüm müşteri adaylarına aynı fiyat tekliflerini sunduğundan saatlik ve günlük yat kiralama fiyatları ile menüler ve sunduğu tüm ekstra hizmetler için talep ettiği net ücretleri yatkiralama.com sitesindeki fiyatlar sayfasında tüm ziyaretçilerle paylaşıyor. Hatta kiralık yatların detay sayfalarındaki fiyat hesaplama aracını kullanarak kendiniz de istediğiniz hizmetleri içeren doğum günü paketini hızlıca oluşturabilir ve anında fiyat teklifi alabilirsiniz. O halde hemen teknede doğum günü sayfasını ziyaret ederek daha önce organize edilmiş turlarda çekilen fotoğraf ve videoları görebilir, menü detaylarını öğrenebilir, sıkça sorulan sorular ve ayrıntılı cevaplarını okuyabilirsiniz. Fiyatlar dahil merak ettiğiniz her şeyi öğrendikten sonra iletişim sayfasına girerek oradaki bilgiler vasıtasıyla şirketle temas kurarak rezervasyon talebinizi kendilerine iletebilirsiniz. Kesin rezervasyon işlemi için atmanız gereken ilk adımın kaparo ödemesi göndermek olduğunu ve boğazda yat kiralama hizmeti sunan tüm şirketlerin talep ettiği miktarın teknede doğum günü organizasyonu için ödenecek toplam ücretin yarısı olduğunu bilmenizi isteriz. Kaparo göndermediğiniz sürece rezervasyon işleminiz tamamlanmaz, seçtiğiniz kiralık yata kısa süreli geçici opsiyonlar konur. Mümkün olan en kısa sürede kaparo kendilerine ulaşmazsa opsiyonu kaldırıp diğer müşteri adaylarından gelen rezervasyon taleplerini değerlendirirler. Bu nedenle elinizi çabuk tutmanızda çok fayda var. Şimdiden keyifli bir doğum günü kutlaması planlayabilmeniz dileklerimizle, nice mutlu senelere.. İyi ki doğdunuz!