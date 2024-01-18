Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde TEKNOFEST Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik fakültesinde TEKNOFEST’in sadece bir kurum değil Türkiye’nin festivali olduğuna dikkat çekildi. T3 Vakfı Bilecik İl Sorumlusu Gonca Şamiloğlu, T3 Vakfı’nın çalışmaları ve yarışmalar hakkında bilgi verdi. Şamiloğlu, "TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen en büyük teknoloji yarışmaları için başvurular başladı. ‘TEKNOFEST ile Gelecek Sensin’ mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenlenecek’’ ifadelerini kullandı.