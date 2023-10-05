Teknofest Kızılcahamam'da öğrencilerin ayağına geldi
Kızılcahamamlı öğrenciler, HAVELSAN Mühendis Genç ekibiyle Mars Barkan aracı simülasyonu için kodlama etkinliğinde bir araya geldi.
Kızılcahamamlı öğrenciler, HAVELSAN Mühendis Genç ekibiyle "Mars Barkan" aracı simülasyonu için kodlama etkinliğinde bir araya geldi.
Kızılcahamam Çeltikçi İlk ve Ortaokulu’nda HAVELSAN mühendislerinin katılımlarıyla, mühendis farkındalığını arttırmak amacıyla “Mühendis Çocuk Marsta, BARKAN” adlı robotik çocuk oyunu etkinliği düzenlendi. Proje çerçevesinde HAVELSAN mühendislerinin yapay zeka uygulamalarıyla yaptığı oyunla, öğrencilere robotlar kullandırılarak Mars’a gitme görevi yaptırıldı.
“HAVELSAN’nın teknolojileriyle tanışmanın mutluluğunu yaşadı”
Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihangir Cantürk, “Yapılan bu etkinlikte, TEKNOFEST’e gidemeyen çocuklarımız, yerli savunma sanayi ürünlerinden olan lisanslı otonom kara aracı BARKAN’ı yakından görmüş oldu. Öğrencilerimiz, HAVELSAN’nın teknolojileriyle tanışmanın mutluluğunu yaşadı” dedi