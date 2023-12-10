Teknofest'te yer almaya hazırlanan proje Vali Aygöl'e sunuldu

Bilecik’te kompozit İHA Atölyesinde çalışan gençler ve Koordinatör Doç. Dr. Burak Öztürk, projelerini Vali Şefik Aygöl’e sundu.

BİL-EN Programı kapsamında Kompozit İHA Atölyesinde çalışan gençler ve Koordinatör Doç. Dr. Burak Öztürk, projelerini Vali Şefik Aygöl’e sundu. Hazırlanan projeyi inceleyen Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl gençleri başarılarından dolayı tebrik etti. Teknofest’te yer almaya hazırlanan proje ile Bilecik’i gururlandırdıklarını belirten Aygöl, "Gençlerimizi ve koordinatörümüze başarılar diliyorum. Bu güzel projeyi bana sundukları için de teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.