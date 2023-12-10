Çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Gölpazarı’nda bulunan Gençlik Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzunda çevre düzenlemesi işlemleri Gölpazarı Belediyesi ekiplerince gerçekleştiriliyor. Zemin doldurma ve düzeltme çalışmalarının tamamlanmasının ardından parke taşı döşeme işlemleri ile devam ediyor. Çevrenin düzenlenmesi ve daha iyi ulaşım sağlanması için çalışmalar sürüyor.