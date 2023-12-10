Çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Gölpazarı’nda bulunan Gençlik Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzunda çevre düzenlemesi işlemleri Gölpazarı Belediyesi ekiplerince gerçekleştiriliyor. Zemin doldurma ve düzeltme çalışmalarının tamamlanmasının ardından parke taşı döşeme işlemleri ile devam ediyor. Çevrenin düzenlenmesi ve daha iyi ulaşım sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman