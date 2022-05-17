Trakya'ya yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesi için yağış uyarısında bulundu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 17.05.2022 13:34
  • Güncelleme: 17.05.2022 15:45
Trakya'ya yağış uyarısı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesi için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında, “18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul’un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Alipaşa'dan gol rekoru 12-0

Alipaşa’dan gol rekoru 12-0

Esen 'Kaftancıoğlu yalnız değildir'

Esen ‘Kaftancıoğlu yalnız değildir’

Başkan Yılmaz: 'Üstüne basıp geçeceğim'

Başkan Yılmaz: ‘Üstüne basıp geçeceğim’

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

MHP'li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

MHP’li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

3
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

4
Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

5
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

6
Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi

İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi

DAHA FAZLA
Trakya'ya yağış uyarısı

Trakya'ya yağış uyarısı

Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

Başkan Yılmaz: 'Tarımsal kalkınmayı başlattık'

Başkan Yılmaz: ‘Tarımsal kalkınmayı başlattık’

Başkan Yılmaz: '3 yılda başarı hikayesine imza attık'

Başkan Yılmaz: ‘3 yılda başarı hikayesine imza attık’

Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’