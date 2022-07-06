Türk takımlarının FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak

Türkiye'den Galatasaray Nef, Darüşşafaka, Pınar Karşıya, Bahçeşehir Koleji ile eleme turlarından başlayacak olan Tofaş'ın mücadele edeceği FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) yedinci sezonunun kura çekimi yarın TSİ 12.00'de yapılacak.

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  • 06.07.2022 14:31
  • Güncelleme: 06.07.2022 21:19
Türk takımlarının FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Türkiye’den Galatasaray Nef, Darüşşafaka, Pınar Karşıya, Bahçeşehir Koleji ile eleme turlarından başlayacak olan Tofaş’ın mücadele edeceği FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin (BCL) yedinci sezonunun kura çekimi yarın TSİ 12.00’de yapılacak.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin kura çekimi, yarın TSİ 12.00’de İsviçre’deki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde yapılacak. Kura çekimi eleme turları ile başlayacak ve normal sezon gruplarının kuraları ile devam edecek. Kura çekimine önceki şampiyonlar ve kaptanları da katılacak.

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Türkiye’yi normal sezonda temsil edecek Bahçeşehir Koleji kura çekimine 4’üncü torbadan, Darüşşafaka ve Galatasaray Nef 3’üncü torbadan ve Pınar Karşıyaka ise 2’nci torbadan katılacak. Eleme turlarından başlayacak olan Tofaş ise 1’inci torbadan eleme turu kura çekiminde yer alacak.

Kura prosedürü

2022-23 Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 32 takım mücadele edecek. 28 takım doğrudan normal sezona katılmaya hak kazanırken, son dört takım dört eleme turu turnuvasından katılmaya hak kazanacak. Hem eleme turları hem de normal sezon kuraları için takımlar, öncelikle BCL Kulüp Sıralaması’na ve daha önce turnuvada yer almamış kulüpler için BCL Ülke Sıralaması’na dayalı olarak torbalara yerleştirildi. 2022-23 BCL sezonu 21 Eylül’de eleme turları ile başlayacak.

Eleme Turları

24 takım dört eleme turu turnuvasında mücadele edecek ve takımlar altı torbaya bölünecek. Ülke koruma ilkesi, eleme turları için geçerli olmayacak olup, aynı ülkeden takımlar bu aşamada karşı karşıya gelebilecek. 1 ve 2’nci torbalardaki takımlar yerleştirilecek ve doğrudan yarı final aşamasından başlayacak. Tüm çeyrek final maçları tamamlanana kadar 6’ncı torbadaki takımlar 3’üncü torbadaki takımlarla ve 5’inci torbadaki takımlar ise 4’üncü torbadaki takımlarla eşleşecek.

Çeyrek finallerden sonra 8 kazanan takım yarı finallere katılmaya hak kazanacak ve 1 ile 2’nci torbadaki seribaşı takımlarla karşılaşacak. Sonraki 8 kazanan daha sonra 4 final eşleşmesinde karşı karşıya gelecek ve kazananlar doğrudan normal sezonda mücadele edecek 28 takıma katılacak.

Normal Sezon

28 kulüp, 2022-23 Basketbol Şampiyonlar Ligi Normal Sezonuna doğrudan katılma hakkı kazandı. Eleme turlarının 4 galibi onlara katılacak. Normal sezon 4 Ekim’de başlayacak. Kura çekiminde doğrudan katılan 28 takım ve eleme turlarından gelecek 4 takım, her biri 8 takımdan oluşan 4 gruba bölünecek.

Kura kısıtlamaları

Ülke koruma ilkesi kura çekiminin normal sezon aşaması için geçerli olacak. Kulüpler, aynı ülkeden diğer kulüplerle aynı grupta yer alamayacak. 2022-2023 Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonu kura çekimi, tüm takımların kura çekiminin ardından tamamlanacak. Normal Sezon 4 Ekim’de başlayacak.

İHA

Editör
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