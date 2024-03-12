Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ramazan ayı sebebiyle iftar yemeğinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, iftarda vatandaşlarla bir araya geldi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ramazan ayı sebebiyle iftar yemeğinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Ramazan ayı sebebiyle Ümraniye nikah sarayında vatandaşlara iftar yemeği düzenlendi. Düzenlenen iftar yemeğine, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. 650 kişinin katıldığı iftar yemeğinde oruçlar açıldıktan sonra sohbet etkinlikleri düzenlendi.

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Esnaf ziyaretlerinde bulundu

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, sabah saatlerinde İkbal Caddesi üzerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Yıldırım, esnaflarla ve vatandaşlar sohbet ederek taleplerini dinledi.