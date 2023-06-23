Ümraniye'de bayiden sıfır aldığı otomobil çıkma parçalı ve boyalı çıktı

Ümraniye’de bir vatandaş araç bayisinden sıfır olarak aldığı otomobili ekspertize sokunca araçta değişen parçaların bulunduğunu ve bazı kısımlarının boyalı olduğunu öğrendi. Bayi ile iletişime geçen araç sahibi kendisine ücretsiz bakım önerilince bayiye ihtar çekti.

Ümraniye’de geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, Ümraniye’de bulunan bir Peugeot bayisinden eşine Peugeot marka otomobil hediye alan Bora İçoğlu otomobilini teslim almaya gittiğinde araçta bazı hatalar olduğunu fark etti. İçoğlu, seyyar ekspertiz çağırarak aracı teslim almadan önce bayide ekspertize soktu. Ekspertiz sonucunda aracın ön kaputunun değiştiğini, bir çamurluğunun değiştiğini, 3 parçasının sök tak yapıldığı ve bazı bölümlerinin boyalı olduğu ortaya çıktı.

İçoğlu, yaşanan durum üzerine aracı teslim almayarak yeni bir araç istedi. Aracın kontrol edilmesi için süre isteyen bayi, bir ay sonra aracı teslim etti. Avukatı ile otomobili teslim alan Bora İçoğlu, aracı Ümraniye’de ekspertize soktu. Ekspertiz sonucunda bu sefer de araçta bir farın değişmiş olduğu, depo kapağında rötuş işlemi yapıldığı ve kaportasında lokal boyalar olduğu tespit edildi. İçoğlu, bayiye ulaşarak durumu anlattı ve değişim istedi. Araç bayisi, kendisine ücretsiz bakım teklifinde bulununca, İçoğlu bayiye ihtar çekerek durumu mahkemeye taşıdı.

“Torpido gözünde vidalar olduğunu fark ettim”

Araç sahibi Bora İçoğlu, “Aracı 30 Mayıs tarihinde teslim almak için Peugeot Ümraniye bayisine gittik. Aracı teslim alacağımız sırada, aracın kaputunda bazı hatalar gördüm. Daha sonra bu hataları sorduğumda, aşağıda kuaför kısmında bakalım dediler. O sırada araca bindiğimde torpido gözünde vidalar olduğunu fark ettim. Ne olduğunu sorduğumda bana bir cevap veremediler. Aracın kaputunu açtığımızda torpidoda olan vidaların kaputtan çıkma vidalar olduğunu fark ettim. Aracın sağ arka kapısında bir rötuş izi gördüm, kapının araca monte edilen kısmında da değişen vidalar olduğunu gördüm. Seyyar ekspertiz çağırdım ve seyyar ekspertiz gelince aracın ön kaputunun değiştiğini, bir çamurluğunun değiştiğini, 3 parçasının sök tak yapıldığını ve torpidoda olan vidaların da aracın orijinal vidaları olduğunu söyledi” şeklinde konuştu.

“Ücretsiz bakım teklif ettiler”

İçoğlu, "30 Mayıs tarihinden bugüne kadar noterden ihtar da çektim. Aracı teslim de almadım ve otomobilin mikron değerlerine bakıldığını, mikron değerlerinin normal çıktığını ve aracın değişimini istediğim halde bana araç için ücretsiz bakım hediye edebileceklerini söylediler. Ben bunu kabul etmedim ve aracı teslim almadım. Bugün ise avukatımla giderek yasa prosedür uygun olarak teslim aldık ve ekspertize geldik. Ekspertizi yaptırdım ve bu sefer de aracın bir farının değişmiş olduğunu, depo kapağında rötuş işlemi yapıldığını öğrendim. Ben aracı bu şekilde almak istemiyorum, parasının tamamını ödedim. Aracımı daha kullanamadım” dedi.