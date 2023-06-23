Bilecik'te ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, piknik ve mesire alanlarında her akşam saat 20.00’dan sonra ertesi sabah saat 08.00’a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmanın yasaklandığını söyledi.

Vali Kızılkaya, Bilecik ili ve ilçelerindeki aşağıda isimleri ve mevkileri yazılı piknik ve mesire alanlarında 01 Ekim 2023 tarihine kadar her akşam saat 20.00’dan sonra ertesi sabah saat 08.00’a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmanın yasaklandığını belirtti. Kızılkaya, "Bilecik ili merkez Pelitözü Mahallesinde bulunan Pelitözü Piknik ve Mesire Alanı, Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan Yediler Mesire Yeri, Kurtköy de bulunan Kurtköy Mesire yerinde, Osmaneli Çerkeşli Köyü’nde bulunan Çerkeşli Mesire Yeri, Osmaneli Sakarya Nehri kıyısında bulunan piknik alanı ve tesisi, Belenalan Köyü’nde bulunan Şelale piknik alanı, Selçik köyünde bulunan Osmaneli Belediyesi tarafından işletilen Şifalı İçmeler Tesisi Piknik alanı yerinde. Gölpazarı ilçemize bağlı Kurşunlu Köyü’nde bulunan mesire yerinde, Yenipazar Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı, Söğüt piknik alanı, oylat mesire alanı, Rızapaşa Köyü’nde bulunan piknik alanı yerinde. Bozüyük Yeşilkent Mahallesinde bulunan Bozüyük Şehir Ormanı ve çevresinde. Bozüyük Aksutekke Mahallesindeki mesire yeri ve çevresi ile Aksudere Mahallesi ile Mezit 8 Köprüsü arasında kalan Bozüyük -İnegöl karayolunun orman kenarı olan kısımları. Erikli Tabiat Parkı ve Atatürk Köşkü. Pazaryeri Bozcaarmut Göledi üstü ve çevresinde bulunan Bozcaarmut mesire yeri, kamçı deresi , Bozcaarmut mahallesi yol güzergahı kenarında bulunan ormanlık alanlar ve orman içi açıklıklar, Yeni Mahallesi sınırlarında bulunan Esere Göledi çevresinde bulunan mesire yeri ve çevresi, Küçükelmalı Göledi çevresinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı Alanı ile Küçükelmalı su deposu çevresi, Güde Mahallesi sınırlarında bulunan mezarlık karşısı mevkii çevresinde açıklık ve ormana sınır ziraat arazilerinde yasak geçerli olacak" dedi.

"Ormanlarımızın tamamıma giriş-çıkışlar, mangal, semaveri ateş yakmak yasaklanmıştır"

Vali Kızılkaya açıklamasının devamında, ise şu ifadelere yer verdi:

"Bilecik ili genelinde madde 1.1’de sayılan yerler dışındaki alanlara 01 Ekim 2023 tarihine kadar işi ve ikameti gereği girip-çıkanlar dışında ormanlarımızın tamamıma giriş, çıkışlar, mangal, semaver, ateş yakılması 6831 sayılı Kanun un 76’ıncı maddesi gereği anız ve bağ-bahçe temizliği ile mangal, semaver gibi amaçlarla kontrolü ateş yakmak yasaklanmıştır. Komisyonumuzca alınan bu kararları, il ve ilçe belediye hoparlörlerinden, mahalle muhtarları camilerden ilanen, il ve ilçe müftülükleri vaaz ve hutbeler yoluyla duyuracaklardır. Jandarma ve Orman Muhafaza memurlarından oluşturulacak olan ve gezici gözetleme işleri ile görevlendirilen ekipler tarafından 1’inci maddede alınan kararların uygulanmasını titizlikle takip edip, 1 Ekime kadar özel olarak piknik yapmak için ayrılmış yerlerde, vatandaşların orman yangınlarına duyarlı olmaları ve yaktıkları piknik ateşini söndürmeleri hususunda uyarılmasına, 4-6831 sayılı Orman Kanunu’nun 76’ıncı maddesi gereğince ormana 4 kilometre mesafe içinde kalan ve aynı yasanın 31 ve 32’inci maddesinde bahsedilen mahallelerde anız veya bağ-bahçe artığı ot, dal vb. şeyleri yakanlarla ilgili olarak, orman işletme müdürlüğü tarafından adli işlem yapılmasına, adli işlem tesis edilemeyecek hallerde ise ilgili kurum tarafından idari para cezası için işlem tesis edilmesine. 6831 sayılı Orman Yasası’nın 31 ve 32’inci madde köylerinde mahalle muhtarları ve kolluk birimleri, ilçe ve il merkezinde ise belediye zabıtası ve polis marifetiyle, kır düğünü vb. etkinlikte havai fişek ve dilek balonu gibi orman yangını çıkmasına neden olabilecek etkinliklere izin verilmemesine. Mahalle muhtarlarının, bekçileri vasıtasıyla ormana giriş ve çıkışları gözetleyerek şüpheli şahısları güvenlik güçlerine ve Alo 177 vasıtası ile Orman Teşkilatına bildirmesine, her türlü izinsiz avlanmaların mahalle muhtarlıkları, Av Yaban Hayatı birimleri ve Güvenlik Güçlerince takip edilmesine. Bu kararın 1. ve 2’inci maddelerinde bahsedilen bölgelerde, 01 Ekim tarihine kadar, mahalli köylülerin iş gereği ormana giriş ve çıkışları hariç olmak üzere, vatandaşların ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda ATV, UTV, Motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ile çadırlı kamp yapmalarının yasaklanmasına."

"Vatandaşlar gerekli uyarılar yapılacak"

Vali Kızılkaya son olarak, "İçişleri Bakanlığı genelgesine istinaden komisyonumuzca her gün sabah 09:00 ile akşam 20:00 saatleri arasında mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilen piknik mesire alanları, hangi kurumun ya da birimin sorumluluğunda veya işletmeciliğinde ise onlar tarafından, bu alanlara girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtmasına, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına ait billboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşların konuya ilişkin duyarlılığının artırılacak olması nedeniyle bu tedbirlerin ilgili mülki amirin koordinasyonu ile uygulanmasına. Bilecik ili hudutları içindeki her Orman İşletme Müdürlüğünün, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun belirlediği tarih ve saatlerde, kendi hudutları dâhilinde görev yapan Jandarma Karakol Komutanlıkları, Av Yaban Hayatı Koruma Ekipleri ve belediye zabıtası ve varsa özel güvenlik elemanları ile birlikte, önceden yazılı olarak hazırlayacakları haftalık çalışma programları dâhilinde, giriş-çıkışa yasaklanmış ormanlık alanlarda ve piknik mesire yerlerinde devriye şeklindeki denetiminin, ilgili ilçe mülki amirinin koordinasyonunda yürütülmesine. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç unsuruna göre, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre adli işlem ve para cezasını mucip hallerde de 5326 Sayılı Kabahatler Kanunlarına göre idari işlem yapılmasına karar verilmiştir. İş bu 26 maddeden oluşan protokol Bilecik İli dâhilindeki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve köy muhtarlıklarına, kaymakamlıklar ile Orman İşletme Müdürlüklerine intikal ettirilmek üzere tanzim ve imza altına alınmıştır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.