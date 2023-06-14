Ve Silivrispor'da Nuri Çolakoğlu resmen aday

Akgün Duru’nun yeni dönemde görevde olmayacağını açıklamasının üzerine yapılan istişarelerde Kulüp İkinci Başkanı konumunda olan Nuri Çolakoğlu resmen adaylığını açıkladı. Pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulda Nuri Çolakoğlu listesi resmi başvurusunu yaptı. Adaylığını açıklamasının ardından kısa bir açıklamada bulunan Çolakoğlu; “Uzun istişarelerin ardından alınan karar camiamıza hayırlı olsun. Kulübe girerken ‘Yaşasın Menfaatsiz Silivrispor Sevgimiz’ diye başladığımız yolculuk kaldığı yerden devam edecektir. Tüzük gereği zarfımızı teslim etmiştik şimdi her şeyin netliğiyle ilçemiz sporuna hizmet için kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birlikte çalışacağımız dostlarımızla yol yürüyüp hep birlikte tribünlerde sevinmeye az kaldı. Teşekkürler Silivri, teşekkürler bizlerin yanında olan, bizleri seven ve destekleyen herkese” dedi.