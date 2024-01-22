Vestel Ventures'tan otomotiv ve güç elektroniği alanında yeni yatırım

Vestel, ürün portföyünü geliştirecek ve gelecekte büyüme sağlayacak sektörlere yönelik girişimleri kapsamında yeni bir yatırıma imza attı. Türkiye’nin önde gelen risk sermayesi şirketi Vestel Ventures Arge A.Ş. (Vestel Ventures), otomotiv ve güç elektroniği çipleri geliştiren ABD merkezli Elevation Microsystems Inc.’e (“Elevation”) ortak oldu.

Girişimleri desteklemek ve yeni iş alanlarını Vestel bünyesine kazandırmak amacıyla 2015 yılında kurulan kurumsal yatırım şirketi Vestel Ventures, Vestel’in otomotiv alanındaki varlığını genişletecek bir yatırım gerçekleştirdi. Şirket, otomotiv ve güç elektroniği çipleri geliştiren ABD merkezli Elevation’a ortak oldu. Vestel Ventures Genel Müdürü Öner Tekin anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, yatırımın Vestel için son derece önemli bir adım olduğunu söyledi. Tekin, “Vestel’in teknoloji şirketi vizyonu doğrultusunda uzun yıllardır start-up yatırımları, uluslararası iş birlikleri ve büyüme alanlarımıza yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Vestel’in otomotiv ekosistemi ve mobilite alanlarındaki gücünü artıracak bir hamlede daha bulunarak ABD merkezli Elevation’a yatırım yaptık” dedi.

Türk mühendislik gücünden yararlanacak

Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu da Vestel’in son yıllarda otomotiv elektroniği alanında önemli adımlar attığını ve pazarda önde gelen bir tedarikçilerden biri haline geldiğini hatırlatarak, Elevation yatırımının bu alanda kendilerini daha da ileriye taşıyacağını kaydetti. Kutlu, “Uzun yıllardır Vestel olarak geleceğin sektörleri arasında gördüğümüz otomotiv elektroniği alanında yatırımlar yapıyoruz. Elevation yatırımı da bu vizyonun bir parçası. Önümüzdeki dönemde Vestel mühendislerinin Elevation’daki meslektaşlarıyla tasarlayacakları çipler, Vestel’in geliştireceği mobilite ürünlerinde kullanılacak” diye konuştu.

Elevation kurucusu David Nam ise Vestel yatırımına ilişkin olarak “Elevation bugün otomotiv kalifikasyonlarına sahip, yüksek performanslı analog ve güç mikroçipleri geliştiren bir firma. Bu noktada bizlere ve vizyonumuza olan güveni için Vestel’e teşekkür ediyorum. Vestel ile birlikte geleceğin otomobillerinde kullanılacak mikroçipleri geliştireceğimiz için büyük heyecan duyuyoruz” diye konuştu.

Bugün yüksek voltajlı güç ve otomotiv elektroniği çiplerinden oluşan bir ürün portföyüne sahip olan Elevation, elektrikli araçlar için yeni nesil geniş bant aralığı teknolojisini kullanan sistem çözümleri üretiyor. Şirket enerji verimliliği sağlayan çözümleriyle otomotiv sektörünün sürdürülebilir enerji alanında gelişmesine yardımcı oluyor.