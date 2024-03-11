Vodafone'dan 5G'ye giden yolda 'fiber kalitesinde' ev interneti testi

Vodafone, 5G’nin farklı frekans bantlarını kullanarak ‘fiber kalitesinde’ ev interneti denemesini gerçekleştirdi. Yapılan testlerde 1 Gbps+ hızlara erişilirken, baz istasyonundan 1 km’den uzak yerlerde bile ortalama bir fiber bağlantı kalitesinin sağlanabildiği gözlemlendi.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, şebeke altyapısını 5G’ye hazırlamaya devam ediyor. Şirket, 5G’nin farklı frekans bantlarını kullanarak, baz istasyonuna çekilen fiber altyapıyla, her binaya fiber çekmeden, müşterilerine ev ve ofislerinde ‘fiber kalitesinde’ internet deneyimini hangi mesafelerde sağlayabileceğini görmek ve söz konusu servisin sınırlarını tespit etmek üzere çeşitli testler gerçekleştirdi. 5G Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisinin kullanıldığı testlerde ‘fiber kalitesinde’ 5G deneyimini hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin kullanımına hazır hale getirmek amaçlandı.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi:

“Şirket olarak, 5G’ye giden yolda şebekemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, son yaptığımız testlerde, çeşitli 5G frekanslarıyla, her yere fiber çekmeden ‘fiber kalitesinde’ internet deneyimini müşterilerimize sağlayıp sağlayamayacağımızı ve sağlanabilecek servisin sınırlarını görmeyi hedefledik. Burada 5G Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisini kullandık. 5G FWA, fiber internette olduğu gibi düşük gecikme süreleri ve yüksek hızlara erişme olanağı sağlıyor. 5G FWA ile sabit internetin iyileştirilmesinin hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize etkisi olacak. 5G FWA sayesinde her binaya fiber çekmeye ihtiyaç olmadan, sadece baz istasyonuna fiber bağlantısı yapılarak fiber hızında internet deneyimini müşterilerimiz yaşayabilecek. 5G modemin tak-çalıştır çalışma prensibi sayesinde kurulum için beklemek gerekmeyecek. Böylece, müşterilerimizin yüksek hızlı internet servisine erişimini kolaylaştırarak Türkiye’nin dijitalleşmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Daha verimli olan yeni teknolojilere geçiş, 3G’nin artık yerini 4.5G ve 5G’ye bırakması ve frekans tahsisi, yalnızca bizim şebekemiz üzerinden sunduğumuz hizmetleri bir üst seviyeye taşımamıza değil, aynı zamanda ekonomi genelinde bir büyüme etkisini tetiklememizde de rol oynayacak. Bu bakımdan, sektörümüzün 5G’yi de kapsayan yeni teknolojilere geçiş ve etkin spektrum kullanımı ile ilgili yol haritasına ihtiyacı var.”

Yapılan testlerle ilgili şu açıklama yapıldı:

1 Gbps+ hızlara erişildi

Kullanıcı ile baz istasyonu arasında çok sayıda bina bulunan İstanbul’un merkezinde yapılan testlerde, 5G frekanslarından C-band (3500 MHz) ile 1 km’ye kadar, C-band’a göre daha yüksek frekans olan ve daha yüksek kapasite sunan mmWave (26 GHz) frekans bandı ile ise 500 metreye kadar olan mesafelerde 1 Gbps+ hızlara erişildi. Testlerde hız testi uygulamaları kullanılarak kapsamanın en uç noktalarında dahi minimum 100 Mbps+ (ortalama fiber hızı) hızlara erişilirken, 10 ms’den düşük gecikme sürelerinin yaşandığı görüldü.

İki tip modem kullanıldı

Testler, her iki frekans için de hem indoor (bina içi) hem de outdoor (cam kenarı) tipi modemler kullanılarak gerçekleştirildi. Buna göre, baz istasyonuna yakın evlerde indoor tipi modemler kullanılarak servis verilebilirken, baz istasyonundan uzaklaştıkça outdoor modemlerin kullanıma daha elverişli olduğu gözlemlendi.