Yabancı uyruklu ailenin evi alev topuna döndü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev alev alev yandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 31.05.2022 07:42
  • Güncelleme: 31.05.2022 08:26
Yabancı uyruklu ailenin evi alev topuna döndü
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev alev alev yandı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Dere 3. Aralık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, elektrik tesisatında meydana gelen patlama nedeniyle yabancı uyruklu ailenin yaşadığı tek katlı evde büyük çaplı yangın çıktı. Yangını fark eden kadın ve çocukları apar topar dışarı kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını, başka binalara sıçramadan söndürdü.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen kadın ve çocukları olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

4
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

5
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

6
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa'ya kadınlar plajı müjdesi

Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa’ya kadınlar plajı müjdesi

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

DAHA FAZLA
Gelin ve damadın motosiklet tutkusu düğünlerine yansıdı

Gelin ve damadın motosiklet tutkusu düğünlerine yansıdı

'Hevesleri kursağında kalacak'

‘Hevesleri kursağında kalacak’

Volkan Yaran, İstanbul'un Yeteneği seçildi

Volkan Yaran, İstanbul’un Yeteneği seçildi

Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Kadınlara Üretim Mesajı

Pusula denizanaları Silivri'de de görüldü

Pusula denizanaları Silivri’de de görüldü